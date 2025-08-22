Agentes del FBI registran la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Trump

Durante un operativo sorpresa llevado a cabo en Bethesda, Maryland, a las afueras de Washington D.C., un grupo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ingresó a la casa de John Robert Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

Aunque no está confirmado por las autoridades, el objetivo del allanamiento presuntamente está relacionado con una investigación de seguridad nacional en busca de documentos clasificados.

A través de un escueto mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Kash Patel, director del FBI, justificó el cateo llevado a cabo.

“NADIE está por encima de la ley… Agentes del @FBI en misión”, escribió.

Mediante otro mensaje, Pam Bondi, fiscal general, respaldó el argumento de que el operativo del FBI podría estar relacionado con temas de seguridad ligados al gobierno.

“La seguridad de Estados Unidos no es negociable. Se buscará justicia. Siempre”, señaló.

Las constantes críticas de John Bolton, exasesor de seguridad nacional, hacia Donald Trump podrían acarrearle severos problemas. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Al respecto, un funcionario del FBI citado por la cadena de televisión NBC News bajo condición de no revelar su identidad señaló que el cateo a la residencia de John Bolton contaba con la aprobación de un juez.

“El FBI está llevando a cabo actividades autorizadas por un tribunal en la zona. No hay ninguna amenaza para la seguridad pública”, expresó.

Durante el primer mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, Bolton fue el tercer consejero de Seguridad Nacional, pero sólo permaneció 17 meses en el cargo, esto debido a sus constantes puntos de vista opuestos al republicano.

Posterior a su renuncia, publicó un libro de memorias titulado “The Room Where It Happened” (La habitación donde ocurrió), donde describe su etapa en el ala Oeste de la Casa Blanca.

Desde entonces, no ha dejado de ser un aguerrido crítico de Trump quien le revocó la protección del Servicio Secreto días después de retornar a Washington.

Hasta el momento, John Bolton no ha sido detenido ni acusado de ningún delito, pero su situación podría cambiar si el FBI encuentra algún documento comprometedor en su domicilio.

Sigue leyendo:

• John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, afirma que Trump carece de cerebro para ser dictador

• John Bolton asegura que la fotografía de Donald Trump arrestado pretende intimidar a fiscales y jueces

• John Bolton dice que actuación de Trump es “vieja y cansada”