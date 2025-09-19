Jorge Ramos confiesa cuál es su mayor temor como padre
El comunicador mexicano protagonizó un conmovedor momento con su hija Paola durante la más reciente transmisión de su podcast "The Moment"
El periodista mexicano Jorge Ramos sigue reinventándose en el ámbito profesional luego de 40 años de trayectoria. Ahora apostó por hacerlo a un nivel más personal y en compañía de una de las personas más importantes en su vida: su hija mayor Paola Ramos.
Fue durante la más reciente transmisión de su podcast en solitario “Así veo las cosas” que los comunicadores dieron un vistazo a su relación padre e hija, haciendo que el ex colaborador de Univision se sincerara sobre su miedo más grande.
A pesar de ejercer la misma profesión que su hija y tener conocimiento de las responsabilidades que esta trae consigo, Jorge Ramos reconoció que no pude evitar sentir miedo al verla partir a realizar coberturas en sitios de riesgo.
“Una de las cosas que más me asustó es cuando te fuiste sola a Cuba con un celular y estuviste reportando ahí con, yo creo, un peligro gigantesco, no solo por tu abuelo y por tu madre“, dijo haciendo alusión a la periodista Gina Montaner, y su padre, Carlos Alberto Montaner, quienes abandonaron Cuba en la década de los 60 y se instalaron en España desde entonces.
“Yo sé no coincide con lo que yo he hecho como periodista, que me ha tocado cubrir siete guerras y varios lugares de conflicto, porque yo sé lo que es como periodista, pero cada vez que tú te ibas, yo estaba aterrado“, añadió el mexicano.
Es allí en donde Jorge Ramos ve enfrentarse a sus dos facetas más importantes: la de papá y profesional. “Mi impulso de padre era decir: ‘Paola, no vayas’. Y el tuyo era, ‘por supuesto que voy a ir’. Creo que siempre me contabas hasta el final“, recordó.
Por su parte, Paola Ramos afirmó que si bien puede resultar peligroso, su amor por el periodismo y compromiso con este ha sido enseñanza de su padre.
“Lo que aprendí, lo que hemos aprendido de ti, es que a veces esos riesgos merecen la pena y con cuidado, y es lo que yo aprendí. Así que tienes razón, cuando fui al Darién, cuando fui a Cuba, cuando he ido a la frontera, cuando he entrevistado a miembros de distintos carteles”, reiteró.
