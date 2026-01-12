Chiquinquirá Delgado admite que al principio sentía que Jorge Ramos no la quería

Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado están juntos desde el año 2011. Su relación, pese a que tiene un lado público, es mucho más privada, y se sabe poco de cómo son el uno con el otro en la intimidad. Sin embargo, la venezolana recientemente estuvo participando en el podcast “Me Salió Del Alma”, en donde habló sobre los inicios de su romance y de cómo le costó mucho entender al reconocido periodista mexicano.

Delgado explicó lo siguiente: “He aprendido a entenderlo porque al principio me costaba muchísimo”, dijo al hacer memoria. Y esta falta de entendimiento la llevó a sentir que posiblemente él no la quería de la misma manera.

Agregó además: “Sentía como que no me quería, que no le importaba y que no me dedicaba tiempo, pero él es así, ese es su mundo y es lo que le gusta. Él se siente ahí en sus aguas y al principio fue difícil, pero ya no”.

El portal de Mezcal TV, quien reportó dicha información, también destaca que la reconocida conductora de televisión aceptó que, aunque su relación ha durado, ninguno de los dos está interesado en el matrimonio, pues ambos estuvieron casados en dos ocasiones y tuvieron hijos y terminaron divorciándose.

Hay que recordar que Chiquinquirá estuvo casada con el actor venezolano Guillermo Dávila, en el año 1991. El matrimonio concluyó en divorcio y, en el año 2004, hasta 2010 estuvo casada con el conductor de televisión Daniel Sarcos.

