Chiquinquirá responde a su ex tras duros comentarios sobre Marielena, su hija en común

Chiquinquirá Delgado, quien en la actualidad es pareja de Jorge Ramos, recurrió a las redes sociales para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Guillermo Dávila, su ex, quien en un programa de la televisión peruana hizo referencia a la relación que mantiene con Marielena, la hija que tienen en común.

En la emisión Guillermo acusó que lleva 8 años sin saber nada de la joven, a quien, incluso, le envió un mensaje que ella nunca respondió.

“Con tres hijos (sigo en contacto) porque la última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como 8 años”, declaró el intérprete, de 70 años, en ‘El Valor de la Verdad’, show encabezado por el periodista Beto Ortiz y el cual obsequia dinero a sus invitados por cada confesión que realicen.

Los dichos del cantante no solo se hicieron eco en los medios de comunicación, sino también entre los protagonistas, como sucedió con Chiquinquirá, quien sin dudarlo salió en defensa de su hija.

Por medio de un texto, publicado en las redes sociales, la hoy empresaria se lanzó en contra de Guillermo Dávila, a quien tildó de ser un padre ausente, siendo eso lo que habría provocado el distanciamiento con su hija.

“Cuando un hombre decide ser un padre ausente y sin responsabilidades, no una, sino múltiples veces, está sembrando distancia”, inició Chiqui.

A continuación definió como mentiras los dichos de su expareja en la televisión peruana y que se regaron como pólvora en distintos medios de comunicación.

“El instinto de un padre o una madre es proteger a sus hijos, no exponerlos, ni inventar falsas historias para su beneficio. Muchos padres abusivos, escondidos detrás de una fachada de víctima en redes sociales, triste por los hijos de personajes como estos, que tienen que ver y leer tantas injusticias”, continuó Chiqui en su texto

Su comentario se llenó de inmediato de decenas de reacciones por parte de sus fans y las opiniones estuvieron divididas, pues no faltaron los que salieron en defensa de Guillermo Dávila, mientras que otros tantos externaron todo su apoyo a Chiquinquirá y su hija.

Hasta el momento el aludido no ha dado su postura sobre los dichos de Chiqui, ni tampoco Marielena se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos de su padre, quien la tildó de ser una mujer brava con él.

