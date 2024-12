Chiquinquirá Delgado y su emotivo mensaje a Jorge Ramos tras su salida de Univision

La salida de Univision de Jorge Ramos luego de 38 años de laboro tomó por sorpresa al público y generó una ola de opiniones dividas en las plataformas digitales. Y es en medio de dicho revuelo que, su pareja Chiquinquirá Delgado, le dedicó un emotivo mensaje para honrar su amplia trayectoria.

La presentadora de televisión recurrió a su cuenta oficial de Instagram para realizar una publicación en la que expresó su admiración por el comunicador y le deseó un porvenir lleno de éxitos.

“Cuando has hecho lo que amas toda tu vida y has trabajado por tu comunidad sin descanso, no existen las despedidas, que todo lo maravilloso te siga y se quede contigo“, escribió Chiquinquirá Delgado para acompañar la imagen de Jorge Ramos con la que adornó el post.

Jorge Ramos dice adiós a Univision luego de una trayectoria de 38 años

Por su parte, el ahora ex colaborador de la cadena Univision, agradeció de forma breve, pero contundente, el apoyo que su pareja le mostró en redes sociales: “Gracias por estar ahí siempre conmigo”, respondió en la sección de comentarios.

Como resultado de esta muestra de cariño, los seguidores de la famosa se dieron a la tarea de enviar sus mejores deseos al periodista en esta nueva etapa de su vida. Mientras tanto, algunas personalidades del medio artístico no pudieron evitar su descontento al respecto.

Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos derrochan lujo en decoración de su mansión por Navidad

Tal fue el caso de Verónica del Castillo, quien calificó su salida de la cadena televisiva como “la peor perdida”, y extendió su apoyo a la pareja: “Lamentable. Toda mi admiración y respeto”, completó el mensaje.

Es así como Jorge Ramos, de 66 años, pone fin a este capítulo de su trayectoria en Univision a 38 años de haber iniciado su recorrido y convertirse en una de las voces más influyentes entre la comunidad hispana en Estados Unidos.