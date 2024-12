Chiquinquirá Delgado desató suspiros con un vestido de escote peligroso

Tremendo revuelo causó la conductora Chiquinquirá Delgado luego de hacer una publicación dando una mirada inédita a lo que se vivió en su hogar durante la celebración de Navidad. Sin embargo, hubo un detalle que terminó por robarse la atención de los internautas: el flamante look que portó para la ocasión.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la venezolana publicó un carrusel de imágenes en el que se dejó ver posando frente al imponente árbol de Navidad que colocó este año, así como los alimentos que conformaron el menú de su cena navideña.

Chiquinquirá Delgado no tardó en robarse el protagonismo dentro de su publicación gracias al atuendo digno de pasarela que lució para la importante velada, mismo que evidenció sus atributos y demostró su amor por la moda.

El modelito en cuestión consistió en un vestido de gala con falda amplia de gasa, cuya abertura en la parte izquierda de la pieza dejó al descubierto sus torneadas piernas. Mientras tanto, la parte superior destacó por su diseño con corsé y escote profundo.

Para completar su propuesta en moda, Chiquinquirá Delgado optó por mantener su larga cabellera castaña en ondas suaves, así como un maquillaje natural que resaltó sus facciones.

No pasó mucho tiempo antes de que su publicación causara en redes sociales y desatara una ola de comentarios en los que sus fanáticos la llenaron de halagos por su increíble físico a sus 52 años de edad.

“Me encanto el outfit de las hallacas, todo elegante”, “Hermosa chiqui, veo que no fui la única que me vestí para no ir a ningún lado”, “Sentimiento mutuo aquí nos apoyamos pero desvestidas jamás” y “Súper elegante, me gusta que se respete este acontecimiento vistiendo adecuadamente. Bellísima”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.