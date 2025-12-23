Ex de Chiquinquirá Delgado revela que lleva ocho años sin saber nada de su hija en común

El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila, quien fuera pareja sentimental de Chiquinquirá Delgado, se sinceró en entrevista sobre el tipo de relación que mantiene con Marielena Dávila, la hija que tienen en común.

En la conversación que tuvo con el programa peruano ‘El Valor de la Verdad’, Guillermo detalló que en la actualidad solo tiene contacto con tres de sus hijos, mientras que con Marielena dejó de tenerlo hace ya bastante tiempo.

“Con tres (sigo en contacto) porque la última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como 8 años”, respondió el intérprete de 70 años en referencia a Marielena.

El también papá de Guillermo, Mariana y Vasco reconoció en la conversación lo complicada que se ha tornado su relación con Marielena, luego de que la joven, de 33 años, se enterara que tenía un hermano en Perú y que él en un inicio no reconoció como propio.

“Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande”, contó el intérprete, quien recibió dinero a cambio de cada confesión que hizo en el programa conducido por el periodista peruano Beto Ortiz.

“Bajo el polígrafo y frente a Beto Ortiz, Guillermo responde preguntas sobre su vida personal, su carrera, las decisiones que lo persiguieron durante años y los silencios que hoy pesan más que nunca”, se lee en la descripción con la que el programa acompañó el video colgado en YouTube.

En el show, donde respondió un total de 21 preguntas, Guillermo Dávila justificó el actuar de la hija que tuvo con la actual pareja de Jorge Ramos.

“Ella no ha tenido la experiencia de saber cómo actuar, porque ella también es una muchacha pública, es actriz, toca, canta. Está en América, es una chica más joven que la de Alemania, quizás sea más vulnerable con las cosas que más le llegan”, dijo en torno a la joven de 33 años.

La molestia de Marielena, como ya lo mencionamos, se suscitó a raíz de los comentarios desafortunados que realizó su padre en el pasado, en donde definió el nacimiento de su hijo Vasco como un accidente, sin embargo, buscó justificarse.

“Con todo el revolú de ese caso, toda esa historia que estábamos viviendo, me llevaron a preguntarme: ‘¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué pasó?’… La razón es muy sencilla, tal vez hubo un accidente en algún método anticonceptivo y bueno eso fue lo que dije… Y así viví durante tiempo esa angustia de cambiar esa vuelta que le dieron a mi intención en mi respuesta”, dijo el cantante, quien hasta el momento no ha recibido una respuesta por parte de su hija y sus declaraciones sobre ella.

Sigue leyendo: