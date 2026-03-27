Agente del Servicio Secreto asignado para cuidar a Jill Biden se dispara accidentalmente

Uno de los agentes especiales del Servicio Secreto asignados para velar por la integridad de Jill Biden, esposa del expresidente Joe Biden, se disparó accidentalmente mientras permanecía en una de las salidas del Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

A través de un comunicado, Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, definió el incidente como algo accidental que la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia ya se investiga con el objetivo de deslindar responsabilidades.

“El viernes por la mañana, poco después de las 8:30, un agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos que se encontraba de servicio sufrió una lesión que no puso en peligro su vida tras un disparo accidental mientras manipulaba un arma reglamentaria en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia durante una misión de protección”, indica el texto.

Por cuestiones de protocolo, el nombre del agente herido se mantiene en reserva, pero trascendió que los servicios médicos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y en cuestión de minutos trasladaron al agente al Centro Médico Penn Presbyterian donde, después de recibir atención médica, fue reportado en condición estable.

Guglielmi señaló que la exprimera dama no se percató de lo ocurrido, pues se encontraba en otra zona de la terminal aérea.

Desde que salió de la Casa Blanca, a Jill Biden se le ve muy poco en actos públicos. (Crédito: Stephanie Scarbrough / AP)

Además, descartó la posibilidad de más personas heridas a raíz de la detonación del arma de fuego a cargo del agente involucrado en el desafortunado suceso.

“El incidente no afectó en absoluto a los desplazamientos de la persona bajo protección, que no se encontraba presente en el momento del suceso.

Agradecemos a nuestros socios de las fuerzas del orden y de seguridad pública que brindaron asistencia médica”, puntualizó.

La policía de Filadelfia informó que el incidente ocurrió en la zona de salidas de la Terminal C, justo afuera del área de venta de boletos de American Airlines.

Heather Redfern, gerente de relaciones públicas del Departamento de Aviación de Filadelfia, aclaró que las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas por lo ocurrido.

Trascendió que Jill Biden se encontraba en Filadelfia para asistir al estreno de Public Charge, una nueva obra off-Broadway escrita por Julissa Reynoso, quien en su momento fungió como su secretaria general.

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