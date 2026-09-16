La propuesta de algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica para desacelerar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más potentes puede parecer sensata después de las últimas noticias sobre agentes capaces de actuar por su cuenta. Sin embargo, también abre una grieta estratégica difícil de ignorar. Si las grandes compañías estadounidenses reducen su ritmo de avance mientras China mantiene la velocidad, la distancia entre ambos países podría desaparecer mucho antes de lo previsto.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha defendido que la industria debería avanzar con más cautela para disponer de tiempo suficiente para mejorar la seguridad, la supervisión y los sistemas de control. Su propuesta no plantea detener por completo el entrenamiento de modelos, sino introducir evaluaciones independientes, regulación sectorial y acuerdos internacionales. Sam Altman, CEO de OpenAI, también ha expresado su apoyo a la idea de avanzar con más prudencia.

El problema es que una pausa coordinada entre compañías estadounidenses no garantiza que otros actores hagan lo mismo. La inteligencia artificial no se desarrolla en un laboratorio aislado, sino dentro de una carrera tecnológica con consecuencias económicas, militares y geopolíticas.

China está mucho más cerca de Estados Unidos

Durante los últimos años, Estados Unidos ha mantenido una ventaja clara en modelos de frontera, capacidad de cómputo, inversión privada y acceso a los chips más avanzados. Aun así, esa ventaja empieza a ser menos cómoda. El informe de Stanford sobre el estado de la IA en 2026 señala que la diferencia de rendimiento entre los modelos estadounidenses y chinos prácticamente se ha cerrado. Según sus datos, el modelo estadounidense líder aventajaba al chino más destacado en apenas un 2,7 % en marzo de 2026.

Otras mediciones ofrecen una fotografía algo distinta. Epoch AI calcula que los modelos chinos han estado, en promedio, siete meses por detrás de los estadounidenses desde 2023, aunque la distancia mínima registrada habría sido de cuatro meses. En ambos casos aparece una conclusión parecida. China ya no está intentando alcanzar una tecnología lejana, sino que compite muy cerca de la frontera.

Además, sus compañías han encontrado una fórmula especialmente agresiva. Sus modelos abiertos suelen ser más baratos, fáciles de descargar y adaptables a las necesidades de cada empresa. CNBC recogió estimaciones según las cuales algunos modelos chinos pueden costar entre un 60 % y un 90 % menos que sus equivalentes estadounidenses. Esa diferencia puede resultar decisiva para las empresas que necesitan automatizar procesos sin asumir facturas enormes.

Un menor ritmo de avance en Estados Unidos podría dar a los laboratorios chinos tiempo para mejorar sus modelos, perfeccionar sus chips y ampliar su presencia internacional. También permitiría que sus sistemas fueran probados por millones de usuarios en todo el mundo. La ventaja no depende únicamente de quién crea el modelo más inteligente, sino de quién consigue distribuirlo, abaratarlo e integrarlo antes en la economía.

Qué significa realmente desacelerar la IA

Frenar la velocidad de desarrollo no tendría por qué significar que los chatbots dejaran de mejorar. El cambio podría notarse en ciclos de lanzamiento más largos, más pruebas antes de publicar un modelo y límites más estrictos para los agentes capaces de ejecutar tareas sin supervisión humana.

También podría traducirse en menos experimentos simultáneos con sistemas de razonamiento, programación, investigación científica y operaciones informáticas. Las compañías tendrían que dedicar una parte mayor de sus recursos a comprobar qué puede hacer un modelo en situaciones extremas. El objetivo sería que la seguridad avanzara al mismo ritmo que la capacidad, algo que hasta ahora no siempre ha ocurrido.

Ese proceso tendría efectos visibles en el mercado. Algunas herramientas llegarían más tarde, ciertos productos se ofrecerían solo a clientes autorizados y los agentes con acceso a correos, servidores, cuentas financieras o redes corporativas funcionarían con más restricciones. Para los usuarios, la IA podría parecer menos espectacular durante un tiempo, aunque también sería más predecible.

La dificultad está en que la desaceleración puede convertirse en una desventaja acumulativa. Si una empresa retrasa seis meses un modelo avanzado y sus rivales siguen trabajando, esos rivales no solo ganan seis meses de desarrollo. También obtienen más datos de uso, más clientes, más ingresos y más capacidad para financiar la siguiente generación. Un retraso pequeño puede convertirse en una pérdida de liderazgo mucho más grande cuando se repite varias veces.

Y hay otro riesgo. Las compañías estadounidenses podrían cumplir públicamente con ciertos límites, mientras grupos menos transparentes desarrollan sistemas similares lejos de los focos. Una pausa voluntaria no tendría el mismo efecto que un marco internacional verificable y con mecanismos de control reales.

El peligro de dejar que la seguridad se convierta en una carrera perdida

Las noticias sobre agentes de IA que han participado en ataques cibernéticos han cambiado el tono del debate. Anthropic ha descrito operaciones en las que sistemas de IA ayudaron a automatizar tareas de reconocimiento, revisión de código y coordinación entre subagentes. La compañía también ha advertido que algunas estructuras de ataque ya pueden ser reproducidas con herramientas disponibles públicamente.

El caso más preocupante no es solo que un modelo pueda escribir código malicioso. El salto importante aparece cuando un agente puede buscar objetivos, tomar decisiones, dividir el trabajo, corregir errores y continuar durante horas con poca intervención humana. En ese escenario, un atacante con conocimientos limitados podría acceder a capacidades que antes estaban reservadas a grupos especializados.

Una desaceleración responsable podría reducir ese peligro si se utiliza para crear mejores barreras, evaluaciones externas y sistemas de emergencia. Pero si solo consiste en que las compañías líderes bajen el ritmo mientras otros actores continúan, el resultado sería muy distinto. Estados Unidos podría perder parte de su ventaja en los modelos más avanzados y, al mismo tiempo, no conseguir una mejora suficiente en seguridad.

Eso afectaría a mucho más que el orgullo tecnológico. Los modelos más capaces podrían influir en la defensa, la investigación médica, la industria, el transporte, las finanzas y la producción de software. Si China alcanzara la frontera y ofreciera sistemas más baratos y abiertos, podría convertirse en el proveedor principal de inteligencia artificial para numerosos países.

El verdadero desafío consiste en ganar tiempo sin regalar el liderazgo. La respuesta no debería ser una carrera ciega hacia modelos cada vez más poderosos, pero tampoco una pausa ingenua que solo cumplan algunas empresas. Sería necesario aumentar las pruebas de seguridad, compartir información sobre incidentes, proteger infraestructuras críticas y negociar reglas comunes con China.

La inteligencia artificial ya avanza demasiado rápido para dejar su futuro en manos de promesas voluntarias. Pero también es demasiado importante como para que una decisión mal coordinada entregue la iniciativa tecnológica a otro país. La seguridad no puede ser una excusa para quedarse quietos, ni la competencia una justificación para avanzar sin frenos.

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