Emiten nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario del Miss Universo

La Fiscalía General de la República de México (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y accionista mayoritario de la franquicia internacional Miss Universo.

La medida legal responde a una línea de investigación enfocada en su presunta vinculación con un esquema financiero dedicado a la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con reportes de medios locales como el diario Reforma, este nuevo recurso promovido por el Ministerio Público Federal constituye una causa penal independiente del expediente que las autoridades federales abrieron para investigar las actividades del magnate regiomontano desde el año 2025.

La acción judicial busca que el empresario responda por su supuesta participación en la movilización de capitales de origen irregular a través de diversas estructuras corporativas.

Rocha Cantú cobró relevancia en el ámbito mediático e internacional tras adquirir una participación accionaria mayoritaria en la organización del certamen de belleza más influyente del mundo. Sin embargo, el avance de las indagatorias conducidas por los organismos encargados de la procuración de justicia en México ha mantenido su perfil bajo un estrecho escrutinio legal.

Las operaciones con recursos de procedencia ilícita forman parte de los delitos prioritarios combatidos por la FGR. En caso de que el juez de control federal adscrito al caso otorgue el mandamiento de captura solicitado, las fuerzas de seguridad estarán autorizadas para proceder con su localización y detención, con el fin de ponerlo a disposición del órgano judicial que lo requiere y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la representación legal de Raúl Rocha Cantú no ha emitido comentarios ni comunicados respecto a la solicitud tramitada por la fiscalía federal. Del mismo modo, los voceros de la organización de Miss Universo han mantenido reserva frente al desarrollo de estas acciones judiciales que involucran de manera directa a uno de los principales propietarios de la marca.

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