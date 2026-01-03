Raúl Rocha desmiente rumores de venta del certamen Miss Universo

En medio de la polémica que envuelve al actual dueño de Miss Universo Raúl Rocha, el empresario ha salido a poner un alto a las especulaciones sobre la supuesta venta del certamen. Esto luego de que el empresario filipino Chavit Sinsong manifestara públicamente su interés en adquirir dicha franquicia. ¿Qué dijo el mexicano? Aquí te contamos los detalles.

La aclaración sobre la supuesta compra-venta de la marca se dio, en un inicio, a través de un comunicado difundido en los canales oficiales de Miss Universe. En él, la organización enfatizó que mantiene el control absoluto del certamen.

“Seguimos guiados por el mismo liderazgo y valores que definen quiénes somos. Nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y nuestra misión mundial sigue siendo inquebrantable“, se destacó.

Apuntando a los dimes y diretes que se generaron en las últimas semanas sobre el manejo de la franquicia, la organización de Miss Universe reiteró su propósito: “Miss Universo continúa su trabajo promoviendo el empoderamiento de la mujer y el impacto significativo en todo el mundo”, se dijo.

Raúl Rocha desestima rumores de venta de Miss Universe y arremete contra Chavit Sinsong

No pasó mucho tiempo antes de que el dueño de Miss Universe, el empresario Raúl Rocha, sumara su propia dosis de declaraciones. Sin embargo, en su caso estas fueron dirigidas al empresario filipino que mostró interés en adquirir el certamen.

“Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas“, escribió el mexicano en una historia de Instagram junto al comunicado de la organización.

Haciendo alusión a la supuesta reunión que concretaría este mes de enero con los exfuncionarios Paula Shugart y Shawn McClain para negociar la adquisición, Rocha replicó: “Estoy harto de ese tonto delirante y de su hija haciendo declaraciones, soñando con algo que no sería capaz de lograr ni en cien años“.

El comunicado surge tras semanas de polémica por la premiación de la mexicana Fátima Bosch en Tailandia en noviembre del 2025, por múltiples denuncias de manipulación de resultados por parte del comité de jurados.

