Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, fue sentenciada a prisión por fraude

La organización Miss Universo enfrenta un nuevo golpe judicial. Anne Jakrajutatip, la empresaria tailandesa y copropietaria del certamen, fue sentenciada a dos años de prisión por el Tribunal de Kwaeng, tras ser hallada culpable de fraude.

La noticia, que sacudió el mundo del entretenimiento, surge en un momento de alta vulnerabilidad para la franquicia internacional.

La condena responde a una demanda interpuesta por el cirujano plástico Raveewat Maschamadol. Según el expediente, Jakrajutatip y su empresa, JKN Global Group, habrían engañado al médico para que invirtiera aproximadamente 900,000 dólares en bonos corporativos.

El tribunal determinó que la empresaria presentó información financiera falsa y ocultó datos importantes sobre la solvencia de su compañía para asegurar la inversión.

A pesar de la gravedad de la sentencia, dictada el pasado 26 de diciembre, Jakrajutatip no se presentó a la audiencia. Tras haber obtenido libertad bajo fianza en 2023, la empresaria dejó de comparecer ante las autoridades, lo que ha llevado a que sea declarada prófuga.

Además de la pena de cárcel, su empresa JKN Global Group fue multada con una suma cercana a los 1,200 dólares.

Este escándalo se suma a una serie de crisis que enfrenta el Miss Universo. Recientemente, el triunfo de la mexicana Fátima Bosch fue empañado por acusaciones de irregularidades.

Asimismo, circulan rumores sobre la cancelación de Puerto Rico como sede para el certamen de 2026 y existen investigaciones abiertas contra el otro socio de la organización, Raúl Rocha Cantú.

