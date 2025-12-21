Miss Jamaica habló por primera vez de su accidente en el Miss Universo

Tras un mes de incertidumbre y una difícil batalla por su salud, Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica, dio sus primeras declaraciones públicas tras el grave accidente que sufrió durante la gala preliminar del certamen en Tailandia.

El incidente, que inicialmente fue minimizado, resultó en una hemorragia intracraneal y múltiples fracturas que pusieron en riesgo su vida.

A través de sus redes sociales, Henry, quien además es residente de oftalmología, compartió un emotivo mensaje de gratitud y fortaleza.

“Como Miss Jamaica Universo y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, sino que la refinan”, expresó la modelo, haciendo alusión a la difícil etapa que vivió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bangkok.

La reina de belleza ya se encuentra en su país natal continuando con su rehabilitación. En su mensaje, destacó la calidez de su pueblo como motor de su recuperación: “Me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad. Mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio”.

Gabrielle no dejó pasar la oportunidad para agradecer a los equipos médicos de Tailandia y Jamaica, así como a la organización de Miss Universo, que ha cubierto los gastos médicos y de repatriación.

La organización también aprovechó para desmentir rumores que sugerían responsabilidad de la joven en el accidente, reafirmando que su caída fue un evento desafortunado fuera de su control.

Se espera que, con el tiempo, la modelo comparta más detalles sobre su proceso de sanación.

Gabrielle Henry, de 28 años, sufrió una fuerte caída desde el escenario durante la gala preliminar del certamen de belleza, que se celebró el 19 de noviembre.

El aparatoso incidente le provocó una hemorragia intracraneal y otras lesiones, obligando a su inmediato traslado e ingreso a la unidad de cuidados intensivos en Bangkok.

