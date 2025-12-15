Miss Jamaica regresó a su país tras casi un mes en terapia intensiva

La representante de Jamaica en la 74ª edición de Miss Universo, la Dra. Gabrielle Henry, regresó a su país natal para continuar con su recuperación, luego de permanecer casi un mes en terapia intensiva en un hospital de Tailandia.

Henry, oftalmóloga de 28 años, sufrió una fuerte caída desde el escenario durante la gala preliminar del certamen de belleza, que se celebró el 19 de noviembre.

El aparatoso incidente le provocó una hemorragia intracraneal y otras lesiones, obligando a su inmediato traslado e ingreso a la unidad de cuidados intensivos en Bangkok.

La noticia de su regreso fue confirmada por la organización de Miss Universo Jamaica, la cual señaló que la joven aterrizó en el Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston el pasado jueves bajo estricta supervisión médica y en compañía de su madre y su hermana.

A su llegada al aeropuerto Miss Jamaica fue trasladada bajo escolta médica y se le vio siendo movilizada en silla de ruedas, lo que evidencia el delicado estado de salud en el que se encuentra.

Fue recibida por su padre, su asesor legal, Marc Ramsay, y los codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica, Carl Williams y Mark McDermott.

UPDATE: Miss Universe Jamaica Dr Gabrielle Henry is now admitted to a corporate area hospital under the supervision of a neurologist. She landed at the Norman Manley International Airport in Kingston under medical escort late Thursday evening. Her mother and sister were also… pic.twitter.com/fdTKnRFixs — Damion Mitchell (@DamionMitch) December 12, 2025

Aunque la organización Miss Universo cubrió la totalidad de los gastos médicos y de rehabilitación durante su estancia en Tailandia, el proceso de sanación de Gabrielle Henry es descrito como largo, por lo que deberá continuar su recuperación en un hospital local bajo la supervisión de un neurólogo.

La Organización Miss Universo cubrió la totalidad de los gastos médicos y de rehabilitación de Gabrielle Henry durante su estancia en Tailandia, así como el alojamiento y manutención de su madre y su hermana, quienes la acompañaron.

Seguir leyendo:

· Nawat Itsaragrisil demanda penalmente a Fátima Bosch por difamación

· Fátima Bosch responde a las críticas y confirma que no renunciará al título de Miss Universo

· Así fue recibida Fátima Bosch en su llegada a Nueva York