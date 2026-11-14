Miss Universo 2026: Así es la nueva corona de la belleza universal

A pocos días de la gran final que coronará a la nueva soberana de la belleza mundial en Puerto Rico, la Organización de Miss Universo reveló la joya principal de su edición de diamante: “El Resplandor del Legado Eterno”. La pieza conmemora los 75 años de historia del certamen internacional.

La obra maestra de orfebrería fue diseñada por el reconocido joyero George Wittels en colaboración con la prestigiosa casa parisina Maison d’OR. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con un total de 3.150 diamantes de talla brillante, logrando un diseño deslumbrante que simboliza la evolución, el empoderamiento y la trayectoria de la organización a lo largo de siete décadas y media.

El aspecto más significativo de la corona reside en tres diamantes principales ubicados estratégicamente para representar el pasado, el presente y el futuro del concurso. El diamante situado a la izquierda rinde tributo a todas aquellas mujeres que, durante 75 años, abrieron caminos y dejaron una huella imborrable en el certamen. Por su parte, el diamante de la derecha celebra a las reinas contemporáneas que transforman sus comunidades.

En el centro, posicionado justo debajo de la icónica estrella de la organización, se encuentra el diamante de mayor predominio, el cual simboliza el porvenir y a las nuevas generaciones que continuarán escribiendo la historia de Miss Universo. Asimismo, en la parte posterior se incorporó el número 75 como un guiño directo a su aniversario de diamante.

Ronald Day, CEO de la Organización Miss Universo, destacó durante la presentación que la joya busca honrar tanto el legado histórico como el impacto global de las mujeres que han llevado el título. La corona será entregada a la ganadora de la noche final el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, sucediendo a la mexicana Fátima Bosch.

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