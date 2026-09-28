A casi un año de su caída, Miss Jamaica demandó al Miss Universo

A casi un año del accidente que sufrió en la pasarela, Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, interpuso una demanda formal contra la Organización Miss Universo y dos de sus empresas matrices.

La acción judicial fue radicada el pasado 21 de septiembre ante la Corte Superior de Delaware, bajo cargos de negligencia, supervisión inadecuada e imposición de angustia emocional.

El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 durante la ronda preliminar de vestidos de gala celebrada en Bangkok, Tailandia. Según la demanda, la modelo de entonces 28 años cayó aproximadamente 1,5 metros a través de un foso del escenario que se encontraba sin señalización, barreras ni protección, el cual contenía estructuras de concreto y equipos de iluminación.

Asimismo, el recurso legal señala que la intensa iluminación cegaba a las concursantes, reduciendo drásticamente la visibilidad.

A raíz del impacto, Henry perdió el conocimiento y fue diagnosticada con una lesión cerebral traumática, hemorragia subaracnoidea e intracraneal, así como fracturas y laceraciones faciales. La gravedad de sus lesiones requirió internación médica en Tailandia hasta el 10 de diciembre de 2025, seguida de un extenso proceso de rehabilitación en Jamaica.

En una entrevista a la revista People, la joven médica explicó que el accidente “alteró permanentemente el curso de mi vida”, obligándola a reaprender funciones corporales básicas y a suspender su residencia en oftalmología.

Por su parte, la Organización Miss Universo alegó no haber recibido formalmente la notificación de la demanda hasta el momento de ser consultada por los medios. En sus declaraciones, la entidad deslindó responsabilidad directa atribuyendo la producción y seguridad del evento a las firmas locales Miss Grand International y Miss Universe Thailand. No obstante, la organización asumió los gastos médicos de la afectada ante el abandono de los proveedores locales, además de haberle ofrecido un cargo honorífico como embajadora.

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