Cancillería mexicana niega que EE.UU. comunicó sobre el retiro de visas a gobernadores de Sonora y Tamaulipas

El Gobierno de México no ha recibido ninguna notificación oficial ni extraoficial por parte de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Así lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, durante una conferencia de prensa en la que señaló que no cuenta con información proporcionada por autoridades estadounidenses sobre la cancelación de documentos migratorios, o investigaciones relacionadas con ambos mandatarios estatales.

“No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial; no es un tema del que haya alguna comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos”, afirmó Velasco.

Las declaraciones surgieron luego de reportes difundidos por el diario Los Angeles Times, que señalan que Durazo y Villarreal estarían bajo investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado y el robo de combustible, además de que sus visas habrían sido revocadas.

Ante estas versiones, el canciller sostuvo que, de existir alguna investigación o medida migratoria, correspondería a las autoridades estadounidenses precisar la información.

Asimismo, destacó que la relación entre ambos gobiernos se mantiene en un marco de diálogo y respeto institucional.

Por su parte, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas han rechazado los señalamientos y negado que exista una investigación formal en su contra.

Américo Villarreal calificó las versiones periodísticas como “falsas” y sin sustento, mientras que Alfonso Durazo también ha desestimado dichas acusaciones.

La polémica se produce en medio de una serie de acciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien tendría presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente el Cártel de Sinaloa.

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