Gobierno de Sonora rechaza que Alfonso Durazo sea investigado por EE.UU.

El Gobierno de Sonora rechazó de manera categórica las versiones que señalan que el gobernador Alfonso Durazo es objeto de una investigación criminal por parte de autoridades de Estados Unidos, y que su visa para ingresar a ese país habría sido cancelada.

La postura oficial surgió luego de la publicación de un reportaje en Los Angeles Times que aseguró que Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, enfrentan investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales y que sus visas fueron revocadas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, Paloma Terán, calificó como “completamente falsa” la información y aseguró que el mandatario estatal mantiene vigente su documentación migratoria.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.? — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Además, afirmó que no existe ninguna notificación oficial sobre una investigación en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de Estados Unidos”, sostuvo la funcionaria, de acuerdo con la postura oficial del gobierno estatal.

La administración sonorense también reiteró su rechazo a cualquier señalamiento que carezca de pruebas verificables y afirmó que continuará actuando con transparencia frente a la opinión pública.

Previamente, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a los gobernadores involucrados aclarar la situación y expresó inconformidad por la difusión pública de información relacionada con posibles restricciones migratorias.

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