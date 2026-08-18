4 signos zodiacales cierran un esperado capítulo tras los eclipses de agosto

La temporada de eclipses de agosto de 2026 podría convertirse en un periodo decisivo para cuatro signos del zodiaco.

Entre el eclipse solar que ocurrió el 12 de agosto y el próximo eclipse lunar del 28 de agosto, algunas decisiones que llevaban tiempo gestándose podrían finalmente hacerse inevitables.

Según astrólogos del portal Horoscope.com, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis aparecen especialmente vinculados con procesos de cierre.

Para algunos, esto puede significar renunciar a un trabajo, terminar una relación informal, modificar un acuerdo o incluso cambiar de vivienda.

En otros casos, el final será mucho más interno: dejar atrás una versión de sí mismos que ya no representa quiénes son.

El eclipse del 28 de agosto en Piscis funciona, desde la astrología, como un punto de inflexión, explicaron.

1. Géminis

Para Géminis, el eclipse del 28 de agosto activa la décima casa, relacionada con la profesión, la reputación, la imagen pública y los objetivos a largo plazo.

Este signo podría estar llegando al final de una etapa profesional. Puede tratarse de un cambio de empleo, la conclusión de una relación laboral o el abandono de una definición de éxito que dejó de resultar satisfactoria.

Al principio, esta transición puede generar incertidumbre. No saber exactamente hacia dónde dirigirse puede resultar incómodo para Géminis, pero el proceso también ofrece una oportunidad para reconstruir su trayectoria de acuerdo con sus verdaderos intereses.

El mensaje es claro: no se trata solamente de cambiar de trabajo, sino de preguntarse qué tipo de vida profesional representa realmente a la persona en la que se ha convertido.

2. Virgo

Virgo experimentará el eclipse en la séptima casa, vinculada con las relaciones de pareja, asociaciones, acuerdos y compromisos. Una relación puede culminar, transformarse, fortalecerse o disolverse.

Esto no significa que todos los Virgo vayan a terminar una relación, pero sí que algunos vínculos podrían exigir una definición.

Virgo tendrá que diferenciar entre lo que una relación realmente es y aquello que esperaba que llegara a ser.

Una relación informal podría terminar si ya no satisface las necesidades de ambas personas, mientras que un vínculo estable podría necesitar nuevas reglas.

El discernimiento será fundamental. Aceptar la realidad puede ser más liberador que intentar mantener una situación únicamente porque alguna vez tuvo sentido.

3. Sagitario

El eclipse activa para Sagitario la cuarta casa, relacionada con la vivienda, la familia, las raíces y las experiencias del pasado.

Algunos Sagitario podrían cambiar de vivienda, rescindir un contrato de alquiler o establecer nuevos límites con familiares.

Otros podrían experimentar un cierre emocional relacionado con una situación del pasado.

Una conversación pendiente puede proporcionar una sensación de liberación, aunque cerrar un ciclo no necesariamente significa reconciliarse con alguien.

En ocasiones, avanzar consiste simplemente en aceptar lo ocurrido y decidir que esa historia ya no determinará el futuro.

4. Piscis

Piscis es el signo directamente relacionado con el eclipse del 28 de agosto.

El fenómeno activa su primera casa, asociada con la identidad, la autonomía, la apariencia, el cuerpo, el autoconcepto y el rumbo personal.

Para Piscis, el cambio más profundo puede producirse en su interior. Es posible que comprenda de manera repentina que ya no se identifica con la persona que era hace uno o dos años.

Esta transformación puede reflejarse externamente mediante un cambio de imagen, una nueva relación, una modificación de circunstancias o un giro profesional.

Sin embargo, el verdadero cierre consiste en abandonar una versión antigua de sí mismo.

Podría descubrir que ya no necesita mantener determinadas costumbres, vínculos o expectativas simplemente porque forman parte de su pasado.

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