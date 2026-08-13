4 signos del zodiaco han superado las pruebas del karma: ¿qué sigue?

Después de años marcados por desafíos, decepciones y aprendizajes profundos procedentes del karma, cuatro signos del zodiaco entran en una etapa completamente diferente.

Según las predicciones de la astróloga Amy Demure, el cambio de los Nodos Norte y Sur marca el cierre de un ciclo kármico que comenzó alrededor de 2024.

En astrología, los nodos lunares se relacionan simbólicamente con procesos de aprendizaje, evolución y transformación.

Por eso, su cambio de signo puede interpretarse como el final de determinadas pruebas y el comienzo de una nueva etapa.

La experta dijo en declaraciones para Your Tango que, para Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario, la segunda mitad de 2026 podría representar un periodo de mayor movimiento, oportunidades y recuperación.

Después de tanto esfuerzo, la pregunta ahora es qué viene para estos cuatro signos.

1. Virgo

Virgo habría sido uno de los signos más exigidos durante este ciclo.

Con el Nodo Sur transitando por su signo, según esta interpretación, muchas personas de Virgo pudieron sentir que sus esfuerzos no producían los resultados esperados.

Las dificultades pudieron aparecer tanto en el terreno sentimental como en el profesional. Sin embargo, ese periodo estaría llegando a su fin.

Con el Nodo Sur ahora en Leo, las predicciones apuntan a una segunda mitad de 2026 más favorable.

Virgo podría recuperar confianza, avanzar hacia objetivos que parecían estancados y encontrar mejores condiciones para construir relaciones satisfactorias.

La gran lección del periodo anterior habría sido aprender que no todo puede controlarse y que algunos obstáculos también pueden convertirse en oportunidades de crecimiento.

2. Piscis

Piscis aparece como otro de los grandes protagonistas de este cambio. De acuerdo con Amy Demure, este signo atravesó una etapa especialmente exigente debido a la presencia del Nodo Norte y Saturno en Piscis.

Traiciones, rupturas y experiencias dolorosas pudieron dejar huella. Pero el cambio de estos factores astrológicos representa ahora una sensación de liberación.

La segunda mitad de 2026 podría abrir nuevas puertas en el amor y el trabajo.

Piscis podría sentirse preparado para dejar definitivamente atrás experiencias que durante mucho tiempo condicionaron sus decisiones.

Más que recuperar lo perdido, la clave será descubrir qué quiere construir a partir de ahora.

3. Géminis

Géminis también habría experimentado una etapa de frustración durante los últimos dos años.

Algunos planes pudieron alejarse, mientras que las responsabilidades y decepciones hicieron que sus grandes objetivos parecieran cada vez más difíciles de conseguir.

El nuevo escenario astrológico promete, según esta interpretación, una sensación de mayor claridad. G

Géminis podría recuperar el impulso necesario para avanzar hacia proyectos personales y profesionales.

Las oportunidades que aparezcan durante los próximos meses podrían ayudar a este signo a reconstruir una visión de futuro.

Después de tanto tiempo sintiendo que algo lo frenaba, llega el momento de volver a confiar en sus capacidades.

4. Sagitario

Sagitario cierra esta lista de signos que habrían superado un importante ciclo kármico.

Aunque sus aspiraciones suelen ser grandes, durante los últimos años muchos de sus objetivos pudieron sentirse demasiado lejanos.

Ahora, las predicciones apuntan a una etapa de expansión. Las oportunidades profesionales podrían aumentar, mientras que el terreno sentimental también podría ofrecer sorpresas positivas.

Para Sagitario, el aprendizaje principal consiste en comprender que la perseverancia tiene recompensa.

Aquello que parecía imposible podría comenzar a tomar forma durante la segunda mitad de 2026.

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