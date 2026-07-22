Redadas de ICE dejaron pérdidas millonarias y un impacto duradero en negocios latinos de LA, revela estudio

Los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio de 2025 no solo derivaron en detenciones y protestas en el sur de California. También provocaron una fuerte sacudida económica que continúa afectando a cientos de pequeños negocios latinos, de acuerdo con un estudio presentado este miércoles por el Instituto de Política y Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El informe, titulado “El costo del miedo”, fue elaborado en colaboración con la organización Inclusive Action for the City y documenta cómo el incremento de las acciones de control migratorio redujo la actividad comercial en nueve corredores de mayoría latina del condado de Los Ángeles, generando pérdidas económicas, incertidumbre financiera y afectaciones a la salud física y mental de los propietarios.

Los investigadores analizaron 989 establecimientos ubicados cerca de nueve puntos donde se documentaron operativos migratorios, además de realizar encuestas y grupos focales con 75 empresarios latinos de comunidades como Westlake, Huntington Park, Pacoima, Paramount, Whittier, Cypress Park, Ladera Heights, el Distrito de la Moda y el centro de Los Ángeles.

In 2025, ICE raids emptied LA's Latino business corridors ? fewer customers, plunging revenue, mounting debt. A year later, most still haven't recovered and immigration arrests continue. New from @uclalatino and @inclusiveaction: https://t.co/PYeBntKhRO — UCLA Latino Policy & Politics Institute (LPPI) (@UCLAlatino) July 22, 2026

Millones de dólares en pérdidas y menos clientes

El estudio concluyó que los comercios ubicados cerca de los operativos registraron 46,000 visitas menos de clientes y pérdidas estimadas en 3.16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a las redadas. Los autores señalan que el impacto real podría ser considerablemente mayor, ya que el análisis solo abarca nueve sitios y un periodo limitado. De mantenerse una disminución similar en todo el condado, las pérdidas económicas podrían alcanzar 52 millones de dólares en dos semanas y hasta 114 millones de dólares en un mes de aplicación continua de operativos migratorios.

La zona con mayores afectaciones fue el Distrito de la Moda, conocido popularmente como Los Callejones, donde se estimó una pérdida cercana a 1.5 millones de dólares en apenas dos semanas. El informe también revela que el flujo peatonal disminuyó hasta 3.23% en los comercios situados a menos de 400 metros de los puntos de operación, mientras que ocho de las nueve zonas comerciales estudiadas experimentaron una reducción en la afluencia de consumidores.

Policías arrestan a dos hombres en medio de protestas en Los Ángeles el 14 de junio del 2025. Crédito: Ethan Swope/Archivo | AP

El miedo sigue afectando a comerciantes y trabajadores

Los testimonios recabados muestran que las consecuencias fueron más allá de la caída en las ventas. El 100% de los empresarios entrevistados reportó una disminución en clientes e ingresos; 59% afirmó que sus ventas cayeron más de 50%; 68% redujo horarios o cerró temporalmente, mientras que 51% indicó que parte de su personal dejó de acudir a trabajar por temor a los operativos.

Un año después, 95% de los participantes continúa reportando estrés financiero. Más de la mitad aseguró que sus ingresos ya no cubren de manera constante los costos de operación, mientras que otro 43% apenas logra mantenerse sin obtener ganancias.

“Nuestra investigación demuestra que la aplicación de las leyes de inmigración funcionó como una conmoción económica que se extendió mucho más allá de la interrupción inmediata asociada con las operaciones de control”, afirmó Amada Armenta, directora del Instituto de Política y Política Latina de UCLA y coautora del estudio.

El informe también documenta un fuerte impacto en la salud. El 76% de los participantes reportó afectaciones emocionales, incluyendo ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, estrés persistente y agravamiento de enfermedades crónicas. Algunos entrevistados señalaron haber requerido nuevos tratamientos médicos e incluso hospitalizaciones relacionadas con el estrés. “Los negocios latinos no se han recuperado.

Estos negocios funcionan como motores económicos locales. Dan empleo a los vecinos, compran a proveedores locales y mantienen el dinero circulando en sus comunidades. Cuando la represión ahuyenta a sus clientes y trabajadores, el daño se extiende a la salud, el bienestar y la seguridad de comunidades enteras”, concluyó Armenta.

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