Negocios en L.A. registran pérdidas millonarias por redadas

Un análisis del condado de Los Ángeles reveló que las redadas han tenido un fuerte impacto a nivel económico en Los Ángeles. El 44% de los propietarios de negocios entrevistados para un estudio comisionado por la Junta de Supervisores puso al descubierto que han perdido la mitad de sus ingresos a partir del recrudecimiento de los operativos de migración.

En tanto el 52% experimentaron una reducción diaria en sus ventas, y el 51% un descenso en el tráfico de clientes.

En las áreas donde se llevaron a cabo las protestas y se decretó un toque de queda, los negocios perdieron más de $200,000 en daños a la propiedad.

El reporte fue ordenado por una moción presentada por las supervisoras Hilda Solis y Janice Hahn y adoptado por la Junta de Supervisores el 17 de junio de 2025; se basa en una combinación de análisis de datos y aportes directos de empresas y comunidades de todo el condado de Los Ángeles.

Asimismo reveló que el 59% de los empleadores manifestaron preocupaciones en torno a si podrán mantener su actual fuerza de trabajo; el 70% ha experimentado escasez de personal; y un 33% reveló que los trabajadores tenían miedo de presentarse a laborar.

En términos del transporte colectivo, el número de pasajeros de autobús en líneas de alta vulnerabilidad disminuyó en aproximadamente 17,000 por mes.

En tanto, el toque de queda en el centro de Los Ángeles entre el 10 y 16 de junio dio como resultado pérdidas de producción por $840 millones.

“Las pequeñas empresas y los trabajadores del condado de Los Ángeles han sufrido las consecuencias reales de la cruel e inhumana aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de la administración Trump”, declaró la supervisora Hilda Solís, presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles.

“Este informe muestra cómo estas acciones han afectado los medios de vida, perturbado la economía local y desafiado a nuestras comunidades. Destaca las contribuciones vitales de los trabajadores inmigrantes y los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas cuando el miedo y la incertidumbre se apoderan de ellas”, agregó.

Indicó que el condado de Los Ángeles mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades, proteger a los trabajadores y garantizar que las empresas reciban el apoyo que necesitan para recuperarse, reconstruirse y mantenerse seguras.

La agresiva campaña de deportación desatada desde mediados del año pasado, de acuerdo al reporte, ha alterado la vida cotidiana en Los Ángeles, ya que casi una de cada cinco personas es indocumentada o vive con alguien indocumentado en el condado.

El informe describe el efecto dominó de esta campaña en las comunidades, los negocios locales y los trabajadores, y su influencia desigual en la región en su conjunto.

La supervisora Janice Hahn dijo que las redadas descontroladas de ICE están causando un daño insensato y catastrófico a nuestro país, y están viendo las consecuencias aquí en el condado de Los Ángeles.

“Están destrozando familias, tratando nuestros vecindarios como zonas de guerra, y ahora tenemos datos contundentes sobre el daño que están causando a nuestra economía”.

Dijo que los negocios registraron pérdidas millonarias en cuestión de meses.

“Esto es responsabilidad exclusiva de la Administración, y pueden poner fin a este sufrimiento ahora mismo”.

Los trabajadores indocumentados aportan aproximadamente $253.9 mil millones a la producción económica total, lo que equivale al 17% del Producto Interno Bruto (PIB) del condado de Los Ángeles..

Sustentan más de 1.06 millones de empleos y generan $80.4 mil millones en ingresos laborales en diversas industrias, como la construcción, la manufactura, el comercio minorista y los servicios.

Kelly LoBianco, directora del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) dijo que el informe confirma lo que tantas pequeñas empresas, trabajadores y familias han experimentado en primera persona.

“La aplicación de las leyes migratorias ha causado una disrupción generalizada, pero el condado de Los Ángeles está respondiendo con urgencia, invirtiendo en compartir información crítica y asistencia técnica con trabajadores y empleadores, desembolsando ayuda económica a las pequeñas empresas y ofreciendo trabajo remunerado a jóvenes y familias afectadas para ayudar a estabilizar nuestras comunidades y reconstruir la seguridad económica”.

En tanto que Stephen Cheung, presidente de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles (LAEDC) dijo que la economía del condado de Los Ángeles depende de una fuerza laboral estable, pequeñas empresas prósperas y una sólida actividad de consumo.

“Este informe muestra cómo las interrupciones en cualquiera de estas áreas pueden traducirse rápidamente en pérdidas económicas para todo el condado”.

En respuesta a estas interrupciones, el DEO lanzó el Fondo de Resiliencia para Pequeñas Empresas de la Región de Los Ángeles (SBRF) en septiembre de 2025 para brindar ayuda financiera específica a las pequeñas empresas afectadas económicamente por las medidas de control migratorio.

En diciembre de 2025, el DEO anunció que 367 empresas habían recibido más de $1.53 millones en subvenciones como parte de la primera ronda de financiación del programa.

Debido a la gran demanda, la Junta de Supervisores aprobó $3.33 millones adicionales en fondos para expandir el programa, lo que permitirá apoyar a más de 650 pequeñas empresas adicionales en las próximas rondas.

A finales del año, un reporte comisionado por la Junta de Supervisores y compilado por Los Angeles County Department of Economic Opportunity y Los Angeles County Economic Development Corporation arrojó que el código postal más afectado por las redadas es el 91402 que abarca los barrios de Mission Hills, Panorama City y North Hills en el Valle de San Fernando.

Los diez códigos postales más impactadas por las redadas son aquellos donde viven los trabajadores como Bell, Pico y el sureste de Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a más de 10,000 personas en el área de Los Ángeles desde junio, según cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional.