Trump acusa a México de ser “epicentro” del narcotráfico y le exige que tome medidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de ser “el epicentro” del narcotráfico y exigió al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum “recuperar el control” de su territorio.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, declaró durante la Asamblea General de la ONU.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: AP

No obstante, Trump agregó convencido que “la seguridad y la protección llegarán a México” y se dijo orgulloso de tener “una muy buena relación” con el Gobierno de México.

“Hemos logrado grandes avances, avances muy importantes, con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro”, expresó.

Trump suele denunciar que los cárteles tienen el control del territorio mexicano y presiona al Gobierno mexicano para que permita operaciones estadounidenses contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo a lo que se opone Shienbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país. EFE