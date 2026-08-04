Shakira compartió los momentos más significativos que vivió junto a los Ghetto Kids

La culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó pasajes memorables en el terreno de juego, sino también una de las historias humanas más conmovedoras de la música internacional. La cantautora colombiana Shakira concluyó una experiencia transformadora al despedirse de los Ghetto Kids, el aclamado grupo de danza infantil de Uganda que la acompañó sobre el escenario durante el espectáculo de medio tiempo.

La colaboración, en la que interpretaron juntos el tema “Dai Dai”, cautivó a millones de espectadores por su electrizante energía, sincronía y carisma. Sin embargo, el verdadero impacto de este encuentro trascendió los reflectores. Tras la gran final, la artista barranquillera invitó a los pequeños a compartir varias jornadas de descanso y convivencia junto a su familia y amigos cercanos, lejos de las cámaras y la presión mediática.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, Shakira relató los pasajes más significativos de esa experiencia. Uno de los instantes más memorables fue llevar a los niños a la playa por primera vez en sus vidas. “Estos últimos días han estado llenos de un amor inexplicable”, expresó la cantante, destacando la capacidad de los jóvenes para transformar cada lugar que visitan y tocar el corazón de todas las personas con las que interactúan.

La despedida resultó especialmente difícil para la artista. “Fue muy duro decirles adiós porque saben dar y recibir amor de una manera que nunca había visto antes; eso no solo iluminó nuestros días, sino que también nos mostró el milagro que ocurre cuando bajamos la guardia y abrimos el corazón”, reflexionó.

En su mensaje, Shakira subrayó que este intercambio cultural borró cualquier barrera de idioma o distancia geográfica. “Nos demostraron que podemos amarnos sin importar de dónde venimos ni lo que tengamos. Aunque viven en otro continente y hablan otro idioma, ahora los amo como si fueran mis propios hijos”, afirmó.

“Los niños llegan a este mundo a través de sus padres, pero son responsabilidad de todos y nos pertenecen a todos”, agregó.

La barranquillera concluyó su despedida nombrando individualmente a Iván, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra: “Gracias por ser exactamente quiénes son y por enseñarnos las lecciones más valiosas sobre la vida. ¡Los amaremos siempre y para siempre!”.

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