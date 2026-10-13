Shakira tiene la gira con más espectadores ha convocado

Shakira volvió a demostrar por qué es un icono indiscutible del pop global. La cantautora colombiana se situó en la cima de la industria de la música en vivo al registrar la gira de conciertos más multitudinaria del mundo en la actualidad, superando a figuras de la talla de The Weeknd y Karol G.

Según la más reciente actualización del ranking Live75 de la publicación especializada Pollstar, correspondiente a la edición del 9 de octubre de 2026, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” promedia 50.233 entradas vendidas por cada presentación. Con este dato, la intérprete de “Antología” se convierte en la única artista de todo el listado en rebasar la barrera de los 50.000 espectadores por espectáculo. La medición analiza los eventos realizados entre el 29 de agosto y el 7 de octubre.

El podio de la medición mundial refleja un momento histórico para la música en español. Justo detrás de la barranquillera se ubica el canadiense The Weeknd, con un promedio de 47.216 asistentes por show (3.017 boletos menos que la colombiana). En el tercer lugar aparece la también colombiana Karol G, quien con su tour “Viajando por el mundo – Tropitour” convoca a 45.387 personas por fecha. De este modo, dos artistas hispanohablantes se posicionan entre los tres espectáculos con mayor poder de convocatoria del planeta.

El informe de Pollstar evalúa el grado de ocupación de los recintos y el volumen promedio de asistencia en los últimos 30 días reportados, más allá de la recaudación monetaria total. Detrás del top tres figuran artistas como Chris Brown y Usher en el cuarto puesto (41.260 entradas) y el grupo de música electrónica Rüfüs Du Sol en la quinta casilla (23.055).

El arrastre de la artista no solo se evidencia en las cifras del Live75. En su reciente paso por España, su concierto del 3 de octubre en Madrid rompió récords al convertirse en la transmisión en directo más vista de Amazon Music protagonizada por una artista femenina.

Además, la alta demanda de boletería la llevó a sumar una nueva fecha en la capital española, completando una residencia de 13 funciones. En total, su gira internacional ya suma 491,6 millones de dólares recaudados y más de 3,78 millones de entradas vendidas a lo largo de 112 presentaciones, consolidando un hito histórico en su trayectoria.

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