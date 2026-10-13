La dieta de Shakira: qué come y cómo entrena para mantenerse en forma a los 49 años

A los 49 años, Shakira sigue sorprendiendo por su energía y resistencia física. Sus conciertos incluyen coreografías intensas, movimientos de cadera y largas presentaciones que requieren una preparación muy diferente de la que necesita alguien que solamente busca mantenerse en forma.

Detrás de ese rendimiento hay años de entrenamiento, una alimentación planificada y el acompañamiento de Anna Kaiser, la preparadora física que trabaja con la artista colombiana desde hace más de una década.

Shakira hace ejercicio seis días a la semana, varía constantemente sus rutinas de entrenamiento y consume comidas frescas y saludables ricas en proteínas y verduras. Crédito: Bruna Prado | AP

Aunque no existe un menú diario confirmado de Shakira, Kaiser ha compartido detalles de su alimentación y sus rutinas en distintas entrevistas. La clave no parece estar en una dieta milagrosa, sino en la combinación de alimentos nutritivos, ejercicio y constancia.

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Qué come Shakira en un día: del desayuno a la cena

En una entrevista con E! News, realizada durante la preparación de Shakira para el Super Bowl de 2020, Kaiser explicó cómo organizaban sus comidas para responder a las exigencias físicas de la cantante.

El desayuno podía incluir huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate y una pizca de sal marina. También incorporaba batidos con frutos rojos, proteína vegetal y, en ocasiones, verduras de hoja verde.

Para el almuerzo, la elección habitual era pescado acompañado de vegetales frescos o ensaladas variadas.

Por la tarde aparecía uno de los detalles más curiosos de su alimentación: las sopas de verduras como merienda. Entre las opciones mencionadas por su entrenadora estaban las sopas de alcachofa, puerro, berenjena o zanahoria con jengibre. La idea era ofrecer una comida nutritiva y fácil de consumir durante jornadas especialmente largas.

En la cena volvía a aparecer el pescado acompañado de verduras, generalmente en preparaciones calientes.

Kaiser también reveló que a Shakira le gustan las chuletas de cerdo y que ocasionalmente disfruta del chocolate negro.

¿Shakira come azúcar, harinas y lácteos?

Durante su preparación para el Super Bowl, la cantante siguió un plan especialmente controlado, con muy poca azúcar y sin lácteos, según explicó Kaiser.

La entrenadora también señaló que distribuían las comidas en porciones pequeñas cada tres horas aproximadamente, porque los días de ensayos eran extensos y necesitaba mantener su energía.

Sin embargo, no hay información pública suficiente para afirmar que Shakira mantiene actualmente esas mismas restricciones.

Tampoco sería correcto interpretar ese régimen como una recomendación universal. Eliminar grupos de alimentos sin una necesidad médica o nutricional específica no es indispensable para mantener una alimentación saludable.

Cómo se entrena Shakira para mantenerse en forma

La alimentación es solamente una parte de su preparación. Kaiser explicó a Us Weekly que sus sesiones con Shakira combinaban ejercicios de fuerza y entrenamiento cardiovascular, especialmente a través del baile.

Habitualmente comenzaban con 30 a 45 minutos de ejercicios de fuerza, seguidos de otros 15 a 30 minutos de actividad cardiovascular.

Shakira, en la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, NJ, en julio 2026. Crédito: AP

La entrenadora también utiliza coreografías que luego pueden incorporarse a las presentaciones de la cantante. Esta combinación permite trabajar diferentes capacidades físicas: fuerza muscular, coordinación, resistencia y movilidad.

En etapas de preparación especialmente exigentes, como la del Super Bowl, Shakira llegó a entrenar seis días por semana. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de sus ejercicios se adaptan a sus compromisos profesionales.

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El verdadero secreto de Shakira no está solamente en la dieta

La artista colombiana lleva décadas bailando y entrenando, algo que ayuda a explicar su capacidad para afrontar conciertos físicamente exigentes. Su rutina también cuenta con supervisión profesional y se adapta a las necesidades de su trabajo.

La experiencia de Shakira muestra la importancia de combinar una alimentación adecuada con actividad física regular, pero su dieta no debe tomarse como un plan para adelgazar ni como una fórmula para conseguir el mismo cuerpo.

Las necesidades nutricionales cambian según la edad, el estado de salud y el nivel de actividad. Lo que funciona para una cantante que ensaya y baila durante horas no necesariamente es apropiado para cualquier otra persona.

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