Beneficios del zumo de remolacha, zanahoria, naranja, limón, jengibre y cúrcuma

El desayuno es una de las primeras decisiones del día, siendo fundamental elegir una opción que no solo sea nutritiva, sino que también evite la sensación de pesadez. Esto es especialmente crucial para quienes realizan ejercicio por la mañana, dado que necesitan un aporte energético efectivo.

El doctor Xavi Batalla, experto en medicina regenerativa, ha encontrado en la preparación de un zumo específico su aliado perfecto. Este zumo combina remolacha, zanahoria, naranja, limón, jengibre y cúrcuma, resultando en un cóctel nutricional que potencia el rendimiento físico y la concentración a lo largo del día.

“Todas las mañanas me levanto y siempre me hago el mismo zumo. Me voy a entrenar y empiezo el día”, relató Batalla en una entrevista concedida a un podcast que recogió ABC de España. Cuenta que ese zumo le da la energía que necesita para hacer su entreno diario y para acometer todas las obligaciones de la mañana.

El galeno habló de la preparación del zumo, que puede hacerse en batidora o licuadora, aprovechando las ventajas de cada método. La batidora permite maximizar la fibra, reduciendo el pico de insulina, mientras que la licuadora ofrece una opción más ligera, sostiene.

Nutrientes clave: la ciencia detrás del zumo

Los ingredientes del zumo no solo destacan por su sabor, sino por sus propiedades beneficiosas:

Cúrcuma : antiinflamatorio potente.

: antiinflamatorio potente. Jengibre : alivia dolores y náuseas.

: alivia dolores y náuseas. Remolacha : antioxidantes que apoyan la desintoxicación hepática.

: antioxidantes que apoyan la desintoxicación hepática. Naranja y limón : fortalecen el sistema inmune.

: fortalecen el sistema inmune. Zanahoria: beneficios para la vista y la piel.

Sinergias nutricionales

La combinación de estos alimentos optimiza su efectividad, destacando cómo el jengibre y la cúrcuma trabajan en conjunto para combatir la inflamación. Adicionalmente, la pimienta negra puede potenciar la absorción de los beneficios de la cúrcuma, activando la curcumina.

Un comienzo esencial para el día

Consumir este zumo no es solo una tendencia dietética, sino una estrategia saludable recomendada por expertos. La consistencia en esta rutina matutina, como afirma el doctor Xavi Batalla, es clave para mantener un estilo de vida activo y saludable.

Diferencias entre zumo y batido en nutrientes

La diferencia principal es que el zumo suele aportar más azúcares libres y menos fibra, mientras que el batido conserva la fibra del alimento y por eso suele saciar más y elevar la glucosa más despacio.

Nutrientes y fibra

En un zumo, al exprimir la fruta o verdura, se separa gran parte de la fibra, así que quedan sobre todo agua, vitaminas, minerales y azúcares.

En un batido, al triturar la pieza entera se mantiene la fibra, lo que ayuda a aprovechar mejor el conjunto del alimento y a retrasar la absorción de azúcar.

Saciedad y energía

Un batido suele llenar más porque la fibra y la pulpa hacen que se ingiera más lentamente.

Un zumo, al tener menos fibra, suele entrar más rápido y puede dar un pico de glucosa más alto.

Qué conviene más

Si buscas una opción más completa desde el punto de vista nutricional, normalmente el batido suele ganar por su contenido en fibra.

Si prefieres algo más ligero o de absorción rápida, el zumo puede encajar mejor, aunque nutricionalmente suele ser menos completo.

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