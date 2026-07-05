Piña o sandía: ¿cuál de sus azúcares es más saludable?

En pleno verano, la piña y la sandía se disputan un lugar privilegiado en las mesas y refrigeradores de millones de hogares. Ambas frutas son símbolo de frescura, hidratación y sabor dulce natural.

Pero surge una pregunta cada vez más frecuente entre quienes cuidan su alimentación: ¿cuál de las dos es más saludable en términos de contenido y calidad de azúcar?

Composición de azúcares

La sandía contiene aproximadamente entre 6 y 9 gramos de azúcar por cada 100 gramos, mientras que la piña ronda los 10 gramos por cada 100 gramos. A simple vista, esto colocaría a la sandía como la opción “menos azucarada”, pero los especialistas en nutrición advierten que el contenido total de azúcar no es el único factor a considerar.

Ambas frutas combinan tres tipos de azúcares naturales: fructosa, glucosa y sacarosa, aunque en proporciones distintas. La sandía tiene una mayor concentración de fructosa, mientras que la piña presenta un equilibrio más repartido entre los tres tipos, con un aporte relevante de sacarosa.

El índice glucémico marca la diferencia

Uno de los indicadores más relevantes para evaluar el impacto de un alimento en los niveles de glucosa en sangre es el índice glucémico (IG). Aquí es donde las diferencias se vuelven más interesantes:

Sandía : IG alto, cercano a 72-80, aunque su carga glucémica real es baja debido a su elevado contenido de agua (más del 90%).

: IG alto, cercano a 72-80, aunque su carga glucémica real es baja debido a su elevado contenido de agua (más del 90%). Piña: IG moderado, entre 51 y 66 según el grado de madurez.

Esto significa que, pese a tener un IG numéricamente más alto, la sandía no eleva la glucosa de forma tan intensa como se podría suponer, precisamente porque una porción típica aporta poca cantidad real de carbohidratos por su alto contenido acuoso.

Más allá del azúcar: fibra y micronutrientes

Los nutricionistas coinciden en que reducir el análisis únicamente al azúcar es incompleto. La piña destaca por su aporte de fibra (alrededor de 1.4 gramos por cada 100 gramos) y por la bromelina, una enzima con propiedades digestivas y antiinflamatorias.

La sandía, por su parte, sobresale en hidratación y en licopeno, un potente antioxidante asociado a la salud cardiovascular.

¿Cuál elegir entonces?

La respuesta depende del objetivo de cada persona:

Quienes buscan mayor saciedad y beneficios digestivos podrían inclinarse por la piña, gracias a su fibra y enzimas.

podrían inclinarse por la piña, gracias a su fibra y enzimas. Quienes priorizan la hidratación y un menor impacto calórico pueden preferir la sandía, especialmente en climas cálidos.

pueden preferir la sandía, especialmente en climas cálidos. Para personas con diabetes o resistencia a la insulina, ambas frutas pueden consumirse con moderación, siempre vigilando el tamaño de la porción, ya que la carga glucémica —y no solo el índice glucémico— es la variable clave.

Recomendación de los expertos

Nutricionistas consultados coinciden en que no existe una fruta “mejor” de manera absoluta, sino que ambas pueden integrarse en una dieta equilibrada. La clave está en el contexto: la cantidad consumida, la combinación con otros alimentos y las condiciones de salud individuales.

En definitiva, más que una competencia entre piña y sandía, la conversación invita a repensar cómo evaluamos el azúcar en las frutas: no solo por su cantidad, sino por su calidad, su interacción con la fibra y el efecto real que tienen en el organismo.

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