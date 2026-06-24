¡Ojo con estas 4 frutas que pueden arruinar tu sueño!

El cardiólogo Aurelio Rojas alerta sobre el consumo de ciertas frutas por la noche, subrayando su efecto en los niveles de insulina, por sus altas tasas de azúcar. Su análisis sugiere que, aunque estas frutas pueden favorecer la conciliación del sueño, podrían fragmentar el descanso.

Las frutas como el plátano, las uvas, el mango y la piña son mencionadas por Rojas en sus redes sociales como problemáticas. Según el experto, su consumo nocturno puede resultar en un sueño reparador, pero poco efectivo, dejando a los consumidores sintiéndose cansados al despertar.

Alternativas saludables para una cena equilibrada

Rojas propone varias frutas que son mejores opciones para incluir en los boles nocturnos. El kiwi se destaca por sus beneficios en el sueño y la salud general. Igualmente, los arándanos y manzanas son recomendados por su capacidad para no provocar picos de glucosa ni perturbar el descanso.

Las recomendaciones del cardiólogo invitan a la reflexión sobre las elecciones alimenticias antes de dormir. Al tomar en cuenta las frutas correctas, es posible disfrutar de una cena saludable y mejorar la calidad del sueño.

Signo de que una fruta está afectando el sueño

Patrones como despertares, sueño superficial, pesadez o reflujo tras comer fruta por la noche pueden indicar que una fruta está afectando tu descanso.

Qué observar:

Dificultad para conciliar el sueño dentro de 30–60 minutos después de comer fruta: puede ocurrir si la fruta eleva la glucemia y activa el sistema energético.

Despertares nocturnos frecuentes o sueño fragmentado: personas que comen frutas muy dulces por la noche reportan más fragmentación del sueño.

Sensación de sueño no reparador al despertar (cansancio matutino a pesar de horas dormidas): puede asociarse a picos de insulina y sueño superficial tras la ingesta nocturna de frutas ricas en azúcares.

Reflujo, ardor o acidez al acostarse tras comer frutas ácidas (cítricos, piña): la acidez puede provocar reflujo gastroesofágico y despertarte.

Necesidad de levantarse a orinar (nicturia) después de comer mucha fruta con alto contenido de agua (sandía, melón): la hidratación y el azúcar pueden aumentar la micción nocturna.

Hinchazón, gases o molestias digestivas después de comer ciertas frutas (manzana, pera, ciruela) por sorbitol o fibra fermentable: esto puede dificultar el sueño.

Palpitaciones, sensación de “activación” o aumento del ritmo cardíaco leve tras comer frutas muy dulces en la noche: reportado en algunas guías como efecto por respuesta insulínica y activación metabólica.

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