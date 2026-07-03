Verduras de hoja verde y salud pulmonar: un nuevo hallazgo

Investigadores de la Universidad Edith Cowan han encontrado que el consumo de verduras de hoja verde, ricas en vitamina K1, puede mejorar la salud pulmonar. Este estudio destaca la relación entre el aumento de vitamina K1 en la dieta y una menor tasa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Las enfermedades respiratorias crónicas, incluidas el asma y la EPOC, tienen un impacto significativo a nivel global.

El estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, analizó datos de 179,062 participantes durante un período de diez años y medio, concluyendo que una mayor ingesta de vitamina K1 está asociada con una mejor función pulmonar.

“Si bien el asma y la EPOC pueden controlarse con los tratamientos disponibles, ninguna de las dos afecciones tiene cura, lo que subraya la necesidad de estrategias de prevención eficaces”, subrayaron los autores.

Resultados clave del estudio

Mayor ingesta de vitamina K1 se correlacionó con un 16 % menos de probabilidades de padecer EPOC.

Los efectos fueron más marcados en fumadores y en sujetos con ocupaciones de alto riesgo.

No se observó una relación entre la ingesta de vitamina K2 y EPOC o asma.

El profesor asociado Marc Sim, que participó en el estudio, indica que la vitamina K podría activar una proteína que contribuye a la flexibilidad del tejido pulmonar, recoge Fox News Digital. Este descubrimiento resalta la importancia de estrategias preventivas, dado que tanto el asma como la EPOC carecen de cura definitiva.

Las verduras de hoja verde como espinacas, col rizada y brócoli son sugeridas como una manera accesible de aumentar la ingesta de vitamina K1, con otros alimentos relevantes que incluyen la acelga y las coles de Bruselas.

Otras fuentes de vitamina K

Además de las verduras de hoja verde, hay varias fuentes útiles de vitamina K1 (filoquinona), sobre todo vegetales, algunos aceites y ciertos alimentos de origen animal en menor cantidad.

Otros vegetales ricos en K1

Otras verduras: espárragos, zanahoria, cebolla, pepino con piel y tomate aportan vitamina K1, aunque en niveles más modestos.

Hierbas, legumbres y cereales

Hierbas frescas: el perejil es de los alimentos con más vitamina K por 100 g, y también aportan bastante albahaca y cilantro cuando se usan en cantidad.

Legumbres: los garbanzos son una fuente vegetal de K1, útiles si los consumes con frecuencia.

Cereales: trigo y avena contienen pequeñas cantidades de K1, que suman dentro de una dieta variada.

Frutas con vitamina K1

Frutas con aporte apreciable: kiwi, uvas, ciruelas y aguacate contienen vitamina K1 en niveles moderados.

Otras frutas: moras, arándanos, higos y algunas manzanas también contribuyen, aunque con menos cantidad por porción.

Alimentos animales y aceites

Origen animal: hígado (especialmente de ternera), carne de res, pescado, huevos y algunos lácteos aportan algo de vitamina K (sobre todo combinando K1 y K2).

Aceites vegetales: aceite de oliva, de soja y de colza son fuentes adicionales de vitamina K1 y ayudan a mejorar la absorción al tomarse con verduras.

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