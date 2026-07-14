Pepinos: fibra, hidratación y control de calorías

Los pepinos, aunque no son una fuente rica en nutrientes, ofrecen propiedades que los hacen populares entre nutricionistas. Su bajo contenido calórico y alto porcentaje de agua los convierten en un alimento hidratante y ligero.

El alto contenido de agua de los pepinos, que alcanza el 96%, los posiciona como una opción ideal para la hidratación, especialmente en climas cálidos. Un pepino de huerto aporta aproximadamente 45 calorías, lo que lo hace perfecto para aquellos que buscan mantener un peso saludable.

Gina Jarman Hill, profesora de ciencias de la nutrición en la Universidad Cristiana de Texas, declaró a The News York Times que existe la idea errónea de que los pepinos son “alimentos de calorías negativas” (que contienen menos calorías de las que se queman al digerirlos), pero que no existen los “alimentos de calorías negativas”, aunque la cantidad de calorías de los pepinos es tan baja que son lo más parecido.

Efectos sobre la salud metabólica

Los pepinos tienen un impacto mínimo en los niveles de azúcar en sangre, lo que los hace seguros para personas con diabetes.

Hill señala que, como el pepino tiene muy pocos carbohidratos (11 gramos) y un poco de fibra (1,5 gramos), su efecto sobre el azúcar en sangre es mínimo y se considera seguro. La fibra ayuda a ralentizar la digestión, lo que mantiene a raya los niveles de azúcar en sangre, dijo.

Además, estudios preliminares sugieren que su consumo podría influir positivamente en los niveles de insulina y colesterol, aunque son necesarios más estudios para validar estos efectos.

El pepino también aporta poca fibra: normalmente entre 0,5 y 0,8 g por cada 100 g. En una referencia nutricional también aparece con 0,7 g de fibra por 100 g. Si lo comes con concha, el aporte de fibra sube un poco, porque la piel concentra más fibra insoluble.

Propiedades asociadas al pepino

El consumo regular de pepinos se asocia sobre todo con mejor hidratación, apoyo digestivo y aporte de antioxidantes, además de ser un alimento bajo en calorías y con efecto saciante.

Propiedades asociadas

Ayuda a mantener una buena hidratación, porque el pepino está compuesto en gran parte por agua.

Puede favorecer la digestión y el tránsito intestinal por su contenido de fibra y agua.

Contribuye al control del peso por su bajo aporte calórico y su capacidad de saciar.

Se relaciona con el cuidado cardiovascular, sobre todo por su aporte de potasio y magnesio, que apoyan la presión arterial.

Aporta compuestos antioxidantes y fitoquímicos que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

También se le atribuyen beneficios para la piel, por su efecto refrescante e hidratante.

Versatilidad culinaria

Con su textura crujiente y sabor refrescante, los pepinos son un complemento ideal para diversas comidas y aperitivos.

Pueden ser utilizados como sustitutos de snacks procesados y en ensaladas para aportar volumen sin muchas calorías.

Recetas como el “pepino chino machacado con aceite de sésamo” y la “ensalada de mango y pepino con Tajín” destacan su versatilidad en la cocina.

Sigue leyendo:

· “Cuello tecnológico”: cómo el uso del teléfono nos arruga el cuello y debilita las manos

· Los alimentos fermentados vuelven a estar de moda

· 7 remedios caseros para fortalecer las defensas de manera natural