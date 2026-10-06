¿Quiénes acompañarán a Shakira en el último show de su residencia en Madrid?

Shakira se prepara para dar el broche de oro a su histórica residencia en Madrid. El próximo 12 de octubre, la superestrella colombiana ofrecerá “El último baile”, el espectáculo final con el que completará un ciclo de 13 fechas en el estadio temporal levantado especialmente en Iberdrola Music.

Para esta gran despedida, la artista estará acompañada sobre el escenario por Maluma, Beéle y el madrileño Dani Martín, aunque la lista de invitados aún podría ampliarse en los próximos días.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid, Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, confirmó los primeros nombres de la velada y subrayó el compromiso de la cantautora, quien afrontará un exigente tramo de cuatro conciertos consecutivos del 9 al 12 de octubre.

“La Loba, como siempre, se ha tirado al ruedo”, declaró Sagliocco, explicando que fue la propia Shakira quien decidió añadir esta nueva fecha ante la alta demanda del público. El promotor añadió que continuarán revelando noticias paulatinamente para mantener el factor sorpresa.

El concierto, que coincidirá con la celebración del Día de la Hispanidad, ofrecerá reencuentros muy esperados por la afición. Entre ellos destaca la actuación junto a Maluma, con quien interpretará en directo por primera vez el tema “Agua”, además de su éxito “Chantaje”.

Asimismo, el colombiano Beéle compartirá escenario tras su reciente colaboración en “Algo tú” y en la versión conmemorativa por los 20 años de “Hips Don’t Lie”. Por su parte, Dani Martín sumará la cuota local a una noche concebida como una gran fiesta de la cultura latina.

La jornada trascenderá la tarima principal. En Macondo Park se llevará a cabo un homenaje paralelo a Federico García Lorca a 90 años de su fallecimiento, enfocado en el arte flamenco y su legado literario. La actividad contará con la participación de cantaores como Israel Fernández, Kiki Morente y Antonio Carbonell, la diseñadora Juana Martín y una presentación en torno al icónico álbum Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick.

Con este espectáculo concluye una residencia histórica en el marco de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, por la que han desfilado figuras de la talla de Alejandro Sanz, Dua Lipa y Laura Pausini. Las entradas generales saldrán a la venta este miércoles 7 de octubre a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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