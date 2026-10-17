Shakira le dio a los Ghetto Kids una clase de salsa

Luego de completar una histórica residencia de 13 conciertos en Madrid como parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira sorprendió a sus seguidores al compartir un distendido y emotivo reencuentro con los Ghetto Kids.

En una terraza madrileña y ataviada con un cómodo conjunto deportivo, la barranquillera se convirtió en instructora de baile por un día para enseñarles los fundamentos de la salsa a los pequeños bailarines de Uganda.

El alegre encuentro, difundido a través de sus historias de Instagram, mostró a la intérprete marcando el ritmo, giros y desplazamientos laterales mientras cantaba a capela un fragmento de “Chantaje”, el popular tema que popularizó junto a Maluma. A pesar de la barrera del idioma, los integrantes del grupo africano siguieron con entusiasmo las indicaciones de la artista e intentaron acompañar la letra en español.

La relación entre la estrella colombiana y los Ghetto Kids comenzó en el ámbito digital, cuando una coreografía viral de los niños al ritmo de “Dai Dai” —tema principal vinculado a la final del Mundial 2026— captó la atención de la cantante. Desde entonces, el vínculo trascendió las pantallas: los jóvenes talento no solo actuaron junto a Shakira en la gran final del torneo futbolístico, sino que también formaron parte de la programación artística de Macondo Park, el espacio cultural temático construido en el recinto Iberdrola Music de Madrid para enmarcar los recitales de la gira europea.

El encuentro improvisado culminó con un caluroso abrazo grupal que reconfirmó el cariño recíproco entre la artista y los bailarines. La publicación desató de inmediato una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde miles de fanáticos elogiaron el compromiso social de Shakira y su capacidad para transformar vidas mediante el arte y la integración cultural.

Seguir leyendo:

· Maluma y Shakira anuncian “Agua”, su nueva colaboración juntos

· “Dai Dai”, de Shakira, superó los 1,000 millones de reproducciones en YouTube

· Shakira estrena la versión en español de “Dai Dai”, tema con el que conquistó el Mundial 2026