Shakira habló del estado de salud de su padre

Tras días de incertidumbre y rumores sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak, Shakira se pronunció públicamente para expresar su gratitud ante las muestras de afecto y apoyo enviadas por sus seguidores de todo el mundo. La cantautora colombiana abordó la situación en medio del hermetismo con el que la familia ha mantenido los recientes eventos de salud del escritor.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Monotonía” y “Hips Don’t Lie” envió un emotivo mensaje en el que destacó lo significativo que ha sido el respaldo de sus admiradores durante esta compleja etapa familiar.

“Mi familia y yo nos sentimos profundamente agradecidos”, manifestó la artista de 49 años, refiriéndose a las innumerables cadenas de oración y palabras de aliento recibidas.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ?? — Shakira (@shakira) November 9, 2026

La preocupación se intensificó a principios de noviembre, cuando circularon versiones sobre una eventual recaída u hospitalización de Mebarak en Barranquilla, ciudad donde reside junto a su esposa, Nidia Ripoll. Las alarmas aumentaron tras la difusión de imágenes en las que la cantante caminaba por la ciudad colombiana acompañando a su padre en silla de ruedas, respaldada por personal médico.

A pesar de los trascendidos sobre un posible internamiento clínico, allegados a la familia precisaron que el patriarca de 95 años continúa en su vivienda en Barranquilla recibiendo cuidados de enfermería especializados. Shakira, por su parte, decidió suspender provisionalmente compromisos internacionales para viajar a Colombia y acompañar de cerca la evolución de su progenitor.

El estado de salud de William Mebarak ha sido delicado en los últimos años. En mayo, padeció un episodio isquémico que requirió atención médica inmediata y monitoreo en la Clínica Iberoamérica de la ciudad costera. Estos precedentes han llevado a los fanáticos a mantenerse atentos ante cualquier novedad.

Figuras cercanas a la barranquillera, entre ellas el cantante Carlos Vives, también han sumado palabras de solidaridad para la familia en este momento. Sin emitir reportes médicos específicos, Shakira dejó en claro que la compañía y las manifestaciones del público continúan siendo un pilar fundamental en medio de esta batalla por la salud de su padre.

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