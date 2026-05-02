Met Gala 2026: ¿Quiénes son los desfilarán en la alfombra roja?

La cuenta regresiva para la Met Gala 2026 comenzó. El próximo lunes 4 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) abrirá sus puertas para celebrar la exposición “Costume Art”, una muestra que analiza la relación entre el cuerpo vestido y la historia del arte a través de cinco milenios.

Bajo la dirección de Anna Wintour, el evento promete ser uno de los más eclécticos hasta la fecha gracias a su código de vestimenta: Fashion Is Art (La moda es arte).

La gran protagonista de la noche será Beyoncé, quien regresa al evento como coanfitriona después de diez años. Junto a ella, liderarán la velada Nicole Kidman, Venus Williams y la propia Wintour.

Este equipo creativo ha sido el encargado de definir una lista de invitados que, aunque se mantiene bajo estricta confidencialidad, ya cuenta con importantes nombres confirmados dentro del comité organizador.

Entre las celebridades que ya han asegurado su paso por la alfombra roja destacan figuras como Sabrina Carpenter y Lisa (Blackpink), junto a artistas consolidados como Doja Cat, Sam Smith y Teyana Taylor.

La representación del mundo empresarial y social estará encabezada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Además de los confirmados, las expectativas se centran en los invitados habituales que suelen definir las tendencias de la noche. Se espera la presencia de iconos como Zendaya, Rihanna, Kim Kardashian y Bad Bunny, así como el posible debut de Adele o la aparición de Blue Ivy.

La cobertura en vivo comenzará a las 6:00 p.m. (hora del Este) y 3:00 p.m. (hora del Pacífico), permitiendo al mundo ser testigo de cómo las estrellas interpretan la moda como la máxima expresión artística.

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