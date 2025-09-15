Schwarzenegger se opone abiertamente a la Proposición 50 en California para crear nuevos distritos

Arnold Schwarzenegger se manifestó airadamente en contra de la aprobación de la Proposición 50 de California, que busca rediseñar los distritos de la entidad en favor de los demócratas y socavar los principios democráticos.

El actor y exgobernador de California anunció este lunes su intención de influir en el bando republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos e instó a los votantes a rechazar la propuesta electoral para reorganizar los distritos, pues asegura que erosionarían los principios democráticos y permitiría a los políticos “quitar el poder al pueblo”.

“Es una locura”, dijo Schwarzenegger sobre la propuesta del bloque demócrata, una iniciativa electoral de noviembre que busca agregar cinco escaños demócratas en la Cámara de Representantes por California. La medida sería un contrapeso a la medida tomada por el presidente Donald Trump en Texas para ganar cinco distritos republicanos antes de las elecciones de mitad de período de 2026.

“No me parece lógico que, por tener que luchar contra Trump, nos convirtamos en Trump“, dijo Schwarzenegger. “Dos errores no hacen un acierto”.

¿En qué consiste la Proposición 50 de California?

La propuesta impulsada por el gobernador Gavin Newsom dejaría de utilizar el diseño electoral diseñado por una comisión estatal independiente y los reemplazaría con distritos rediseñados, elaborados por demócratas que claramente beneficiarán a los candidatos del partido.

De aprobarse, es posible que los nuevos mapas políticos reduzcan drásticamente cinco escaños republicanos en la Cámara de Representantes y que impulsen a los demócratas en otros distritos clave en las elecciones intermedias de 2026. De aplicarse, el número de demócratas e el Congreso por California pasaría de 43 a 48 de los 52 escaños disponibles.

En su intervención en la Universidad del Sur de California, Schwarzenegger reiteró que la propuesta desestimaría los mapas elaborados en un proceso público por una comisión independiente que él mismo promovió como gobernador, y los reemplazaría con mapas partidistas, elaborados a puerta cerrada y aprobados por “los políticos”.

SIn embargo, nunca criticó directamente a Newsom ni a la mayoría demócrata de la Legislatura, que apoyó la propuesta. Aunque anunció el mes pasado que se opondría activamente a la propuesta electoral, publicando una foto suya levantando pesas en su cuenta de X mientras vestía una camiseta con el lema impreso “Terminar con el gerrymandering” y una obscenidad parcialmente oculta dirigida a “los políticos”.

“Me estoy preparando para la batalla por el gerrymandering”, escribió.

Aún no está claro hasta qué punto participará en esta iniciativa, pero podría financiar publicidad y usar su fama mundial para influir en los votantes.

De hecho, Schwarzenegger, de pensamiento centrista, ha sido un crítico de larga data de Trump y ha argumentado que los partidos deben alejarse de los extremos para romper el estancamiento en Washington.

Aun así, sigue siendo una presencia política formidable 15 años después de haber dejado el cargo: “No creo que quieras competir contra Arnold Schwarzenegger“, dijo Bill Whalen, miembro de la Institución Hoover, de la Universidad de Stanford.

California y Texas —los dos estados más poblados del país— se han convertido en el centro de una guerra partidista en la Cámara de Representantes que se está extendiendo a otros estados, así como a los tribunales, de cara al inicio del proceso electoral de 2026.

Newsom ha calificado esta contienda como un enfrentamiento con Trump, mientras los republicanos buscan mantener su escasa mayoría del partido en la Cámara de Representantes.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo esta democracia desaparece distrito tras distrito en todo el país”, declaró Newsom, posible candidato presidencial para 2028, en un mitin en Los Ángeles el mes pasado. “Donald Trump, has provocado al oso y contraatacaremos”.

Sigue leyendo:

– California aprueba proyecto de ley que prohíbe a agentes cubrirse el rostro

– El Senado de Missouri aprobó el nuevo mapa electoral de los republicanos

– Bass respalda a Villaraigosa como candidato a gobernador de California