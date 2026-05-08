La sorpresa de Luis Enrique: invitó a los jugadores del PSG a sus cumpleaños y él no se presentó

Mientras el Paris Saint-Germain continúa celebrando su clasificación a una nueva final de la UEFA Champions League, Luis Enrique volvió a convertirse en el centro de atención por una decisión fuera de lo común. El entrenador español organizó una cena con los futbolistas del club parisino para festejar su cumpleaños número 56, pero no asistió al evento que él mismo había preparado.

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La reunión tuvo lugar en el restaurante Prunier, un exclusivo establecimiento especializado en caviar y mariscos ubicado cerca del Arco del Triunfo de París. Según informó Le Parisien, el técnico asturiano reservó el lugar para compartir con el plantel después de la victoria ante el Bayern Múnich, resultado que llevó al PSG a disputar su segunda final consecutiva de Champions League.

La ausencia del entrenador sorprendió incluso en medio de un ambiente acostumbrado a su personalidad particular. Luis Enrique decidió mantenerse al margen de la celebración pese a haber sido el anfitrión de la noche. El gesto terminó reforzando la imagen de un técnico intenso, impredecible y con métodos poco convencionales.

El equipo parisino atraviesa uno de los momentos más positivos de los últimos años. La clasificación a la final europea fortaleció aún más la relación entre el entrenador y la dirigencia del club, especialmente con el presidente Nasser Al-Khelaifi, quien volvió a expresar públicamente su admiración por el español.

Un PSG enfocado en la final europea

La institución francesa vive días de euforia tras eliminar al Bayern y asegurar su presencia en la definición continental que se disputará en Budapest. En medio de ese escenario, Luis Enrique parece mantener toda su atención puesta en el objetivo deportivo.

Nasser Al-Khelaifi destacó la importancia del técnico dentro del proyecto del PSG y recordó el largo tiempo que el club intentó convencerlo para asumir el cargo. “Es mi mejor decisión, hablé 15 años para ficharle”, declaró el dirigente después de la clasificación a la final.

El entrenador español llegó al PSG con la misión de construir un equipo competitivo en Europa y ahora quedó a un paso de conquistar el torneo más importante del continente. La clasificación ante el Bayern alimentó aún más la expectativa alrededor del club francés y consolidó el respaldo interno hacia el cuerpo técnico.

🚨 Pour son anniversaire, Luis Enrique 🇪🇸 a réuni ses joueurs en réservant une table dans le restaurant chic “Prunier”… 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗔 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗖𝗘 🍽️❌



Les Parisiens se sont donc retrouvés ce jeudi soir dans l’établissement situé près de l’Arc de Triomphe, et ont… https://t.co/b2WMSAasrT pic.twitter.com/9riUir1YrL — BeFootball (@_BeFootball) May 7, 2026

La peculiar celebración de cumpleaños ocurrió apenas horas después del pase a la final. El plantel acudió al restaurante reservado por el entrenador, aunque el festejado nunca apareció. La noticia rápidamente generó repercusión en medios franceses y españoles debido a lo inusual de la situación.

Luis Enrique afronta su segundo cumpleaños como entrenador del PSG en uno de los mejores momentos de su etapa en Francia. El equipo se mantiene enfocado en la posibilidad de conquistar Europa y el técnico parece decidido a evitar cualquier distracción antes de la definición continental.

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