El Real Madrid ya está en conversaciones con José Mourinho

La dirigencia del Real Madrid comenzó contactos directos con José Mourinho para evaluar su regreso al club en medio de una temporada marcada por los malos resultados y una creciente tensión interna dentro del vestuario. La información fue difundida por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que las conversaciones ya están en marcha y que la decisión final dependerá del presidente Florentino Pérez.

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El panorama deportivo del conjunto blanco se complicó tras quedar eliminado por el Bayern Múnich en la UEFA Champions League y encadenar dos campañas consecutivas sin títulos. A eso se sumó el deterioro del ambiente interno, especialmente después de los enfrentamientos físicos protagonizados por algunos jugadores de la plantilla.

Romano explicó que el Benfica, actual club del entrenador portugués, está al tanto de la situación y desea mantenerlo en su proyecto deportivo. “El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar. El Benfica quiere que Mou se quede a toda costa pero está al tanto de las conversaciones en curso con el Real; depende del Madrid. Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no”, afirmó.

🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



🎥 https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

La posibilidad de un nuevo ciclo de Mourinho en el Santiago Bernabéu ganó fuerza en los últimos días debido a la búsqueda de un perfil con autoridad y experiencia para manejar un plantel golpeado tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Crisis deportiva y tensión en el vestuario

El escenario interno se agravó después de los incidentes entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, un episodio que, según reportes citados en España, terminó con el futbolista uruguayo siendo trasladado a un hospital. También trascendió un altercado entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, aunque esa situación habría sido controlada rápidamente.

De acuerdo con Mundo Deportivo, Mourinho ya planteó algunas condiciones para aceptar el cargo. Entre sus exigencias figuran un contrato de dos temporadas, contar con un portavoz oficial, trabajar con su propio cuerpo técnico y asumir un rol determinante en las decisiones deportivas del club. Incluso, existe la posibilidad de incorporar a Álvaro Arbeloa dentro de su equipo de trabajo.

Mientras tanto, la continuidad de Arbeloa al frente del primer equipo parece cada vez más comprometida. La directiva pretende resolver el nombramiento del nuevo entrenador una vez que el equipo quede sin posibilidades matemáticas de pelear por LaLiga, algo que podría ocurrir si el Real Madrid no logra vencer al Barcelona en el próximo clásico en el Camp Nou.

En la lista de candidatos también aparecieron nombres como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y Lionel Scaloni. Sin embargo, la figura de Mourinho tomó ventaja debido a su experiencia y al vínculo que mantiene con Florentino Pérez.

El técnico portugués dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó tres títulos y dejó una huella importante dentro del club. Desde la dirigencia consideran que parte de los éxitos posteriores del equipo tuvieron su origen en la estructura competitiva que construyó durante su etapa en la institución.

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