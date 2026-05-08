Entrenador del Inter Miami reconoce que cuidará a Messi y otros jugadores de cara al Mundial 2026

La proximidad del Mundial de 2026 ya comienza a influir en la planificación del Inter Miami. El entrenador Guillermo Hoyos reconoció este viernes que el club trabaja con especial atención sobre los futbolistas que podrían participar en la próxima Copa del Mundo, entre ellos Lionel Messi, con el objetivo de que lleguen en las mejores condiciones físicas y futbolísticas.

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“Un Mundial es el esplendor máximo del fútbol. Tenemos grandes exponentes que se van a presentar y hay que cuidarlos, mimarlos y protegerlos para que ellos sean felices y rindan en sus respectivas selecciones“, afirmó el técnico argentino antes de la sesión de entrenamiento del equipo.

El Inter Miami cuenta con varios jugadores que aparecen como opciones para sus selecciones nacionales rumbo al torneo internacional. Además de Messi, el plantel incluye a Rodrigo De Paul con Argentina, Germán Berterame con México y el arquero canadiense Dayne St.Clair.

La MLS tendrá una pausa entre el 25 de mayo y el 16 de julio debido a la disputa del Mundial, situación que también condiciona el manejo físico de los equipos durante esta etapa de la temporada.

🏃‍♂️ Lionel Messi and Inter Miami’s final preparations for Toronto FC.



The team had its final practice on Friday morning before traveling to Canada.



The only absence was Ian Fray from the open first 15 minutes of the training session.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/mEKSx6UglI — Franco Panizo (@FrancoPanizo) May 8, 2026

Inter Miami busca recuperarse tras una dolorosa remontada

Las declaraciones de Hoyos se producen en la previa del encuentro frente al Toronto FC por la jornada 12 de la MLS, compromiso que llega pocos días después de una derrota que dejó impacto en el equipo de Florida.

Inter Miami cayó 3-4 ante Orlando City el pasado fin de semana luego de haber tomado ventaja de 3-0 en el marcador. El resultado se produjo, además, en el partido número 100 de Messi con la camiseta del club.

Pese al golpe, Hoyos aseguró que el grupo ya dejó atrás ese episodio. “Los jugadores están excelentes, entusiasmados. Un colectivo muy junto. Hace que pasemos lo más rápido posible esta derrota”, comentó.

El conjunto de Miami ocupa actualmente la tercera posición de la Conferencia Este con 19 puntos, cuatro menos que el líder Nashville, que además tiene un partido pendiente. La campaña del equipo ha mostrado un contraste marcado entre sus actuaciones como visitante y como local.

Fuera de casa, Inter Miami acumula tres victorias consecutivas. En cambio, todavía no ha podido ganar en el Nu Stadium, estadio inaugurado el pasado 4 de abril como nueva sede permanente del club. En condición de local suma tres empates y la reciente derrota frente a Orlando.

Toronto FC también llega necesitado de resultados. El equipo canadiense atraviesa una racha de cinco partidos sin victorias en la MLS y se ubica octavo en la Conferencia Este con 14 puntos.

El duelo ante Inter Miami cerrará una extensa secuencia de nueve encuentros consecutivos de Toronto como local, una medida adoptada para permitir que el BMO Field quede disponible de cara a los compromisos relacionados con el Mundial 2026.

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