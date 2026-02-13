Steven Romero, adolescente con autismo, y su padre enfrentan deportación tras cita migratoria en Chicago

Una comparecencia migratoria que parecía rutinaria terminó con la detención de Steven Romero, un adolescente venezolano de 14 años diagnosticado con autismo, y de su padre, Gerardo Víctor Romero. Ambos permanecen desde hace casi dos meses en un centro de procesamiento en Texas, mientras enfrentan un proceso de deportación.

La familia acudió en diciembre a una cita programada en Chicago, similar a otras que habían atendido anteriormente sin contratiempos. Sin embargo, en esta ocasión fueron retenidos por agentes federales tras la entrevista y posteriormente trasladados fuera del estado, de acuedo con lo publicado por Univision.

La madre del menor, quien solicitó mantener su identidad en reserva, relató que su hijo la llamó angustiado para pedirle que lo ayudara a salir del centro de detención. La mujer asegura sentirse devastada e incapaz de intervenir para protegerlo.

Durante una videollamada, el adolescente expresó su deseo de regresar con su mamá, incluso si eso implica ser deportado. Días atrás, las autoridades notificaron a la familia que el menor podría ser expulsado del país, noticia que le provocó una crisis emocional.

El impacto del autismo en un entorno de detención

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la manera en que una persona procesa su entorno. Expertos advierten que los cambios abruptos de rutina y los ambientes altamente estresantes pueden generar afectaciones emocionales severas en menores con este diagnóstico.

La madre también manifestó preocupación por un presunto brote de sarampión dentro del centro de procesamiento, situación que, según afirma, ha incrementado la ansiedad del adolescente, especialmente durante las revisiones médicas.

Recursos legales en curso

La abogada de inmigración Ericka McFee, representante de la familia Romero, explicó que han interpuesto varias acciones legales para frenar la deportación, entre ellas órdenes de restricción temporal (TRO) y un recurso de habeas corpus.

McFee detalló que, tras una entrevista adicional con un oficial de asilo, la solicitud fue rechazada al determinar que no existía temor fundado suficiente. No obstante, la defensa ha presentado documentación médica que acredita el diagnóstico de autismo del menor.

Además, la abogada invocó el precedente legal conocido como Matter of M-A-M-, que obliga a las autoridades migratorias a evaluar la capacidad mental de las personas detenidas y garantizar que comprendan plenamente el proceso en su contra.

Mientras el caso avanza en tribunales, la familia permanece a la espera de una resolución judicial que pueda evitar la deportación y permitir que Steven Romero regrese con su madre.

