Suspenden fallo que restablecía el TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito decidió suspender el fallo de un tribunal inferior que había restablecido temporalmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nepal y Nicaragua. La medida, adoptada el 9 de febrero, cambia nuevamente el escenario legal para miles de personas y para los empleadores.

De esta manera, explica el portal Lexology, la decisión congela los efectos del fallo emitido el 31 de diciembre de 2025, que había anulado las cancelaciones del TPS dictadas previamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y permitió que los beneficiarios continuaran utilizando permisos de trabajo vinculados a esa protección.

Qué significa la decisión de la Corte de Apelaciones de EE.UU.

En términos prácticos, esto significa que las terminaciones del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua vuelven a estar vigentes mientras se tramita la apelación.

Como consecuencia directa, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) basados exclusivamente en ese TPS dejan de ser válidos bajo el marco restaurado temporalmente por el tribunal inferior.

Cabe aclarar que la suspensión permanecerá activa mientras la Corte de Apelaciones analiza el caso.

Sin embargo, esto no significa que todas las personas afectadas pierdan automáticamente su autorización para trabajar. Algunas podrían contar con otro estatus migratorio o categoría que les permita mantener su empleo de manera legal. Cada caso depende de la documentación específica del trabajador.

Asimismo, el fallo tiene efectos inmediatos en el cumplimiento del Formulario I-9, el documento que las empresas utilizan para verificar la identidad y autorización de empleo de sus trabajadores. Ahora esto obliga a las empresas a revisar los casos de empleados cuya autorización se basaba únicamente en las extensiones vinculadas al TPS.

Pero la orden del Noveno Circuito no pone fin al litigio. El caso continúa en proceso de apelación y podrían producirse nuevas decisiones judiciales que modifiquen nuevamente la situación.

