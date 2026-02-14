Operativo migratorio en North Lamar, Austin: vecinos alertan por detenciones puerta a puerta

Residentes de North Lamar, al norte de Austin, se sorprendieron al ver agentes federales recorriendo el vecindario casa por casa. Videos captados por cámaras de seguridad muestran a oficiales, aparentemente de Homeland Security Investigations (HSI), solicitando información a los vecinos.

Los usuarios en redes sociales alertaron sobre el operativo y recordaron que los residentes no están obligados a abrir la puerta si los agentes no presentan una orden firmada por un juez. Hasta el momento, las autoridades no han explicado el objetivo específico de la operación.

Detienen a un hombre

A pocas cuadras, en el estacionamiento de un Autozone ubicado en 8917 Research Blvd, se registró la detención de un hombre identificado como Jesús. Las imágenes muestran cómo una mujer le recuerda sus derechos a guardar silencio y a solicitar un abogado antes de que los agentes lo subieran a un vehículo azul y lo trasladaran.

Testigos indicaron que el automóvil no pertenecía a Jesús y que estaba acompañado por un adulto mayor y un menor, quienes permanecieron en el lugar. El niño fue visto llorando después del arresto, mientras vecinos confirmaron que solo el hombre fue detenido.

Respuesta de autoridades y especialistas

Todd Lyons, director interino de ICE, explicó ante el Congreso que los operativos se enfocan en individuos específicos y no implican recorrer las calles interrogando a los residentes sobre su ciudadanía.

Grabar a las autoridades en espacios públicos es legal, siempre y cuando no se interfiera ni obstaculice su trabajo, de acuerdo a declaraciones de un abogado consultado por la cadena Univision.

La comunidad ha mostrado preocupación por estas operaciones y enfatiza la importancia de conocer los derechos de los residentes ante la presencia de agentes federales en sus vecindarios.

