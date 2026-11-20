Un pequeño departamento de policía de Texas recibió 100,000 dólares del gobierno federal después de realizar una detención por motivos migratorios. Y podría obtener cientos de miles más si continúa colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

El caso de Pantego, una localidad de apenas 2,500 habitantes cerca de Fort Worth, forma parte de una investigación de KXAN, publicada en colaboración con ProPublica y The Texas Tribune, que expone cómo los incentivos económicos están impulsando la expansión de los acuerdos migratorios entre ICE y las policías locales.

Durante una reunión municipal en abril, el jefe policial Robert Rife defendió la incorporación al programa 287(g) como una oportunidad para conseguir recursos adicionales.

“No diría que la financiación es ilimitada, pero hay bastante dinero en el fondo“, aseguró ante los concejales.

Y los números respaldaron su argumento. Rife calculó que el departamento podría recibir otros 720,000 dólares en subvenciones federales, una cantidad equivalente a cerca del 40% de su presupuesto policial anual.

El programa 287(g) también paga equipos

Texas se convirtió en el estado con mayor número de colaboraciones de este tipo. A mediados de septiembre, 429 agencias policiales habían firmado acuerdos con ICE, según la investigación.

El programa permite que determinados agentes locales colaboren en tareas de control migratorio, incluso realizando detenciones durante sus actividades habituales. A cambio, las autoridades federales pueden reembolsar salarios, horas extra y prestaciones, además de entregar incentivos para comprar vehículos, tecnología y equipo.

En el condado de Smith, por ejemplo, el sheriff Larry Smith informó que podían recuperar gastos de combustible, kilometraje y equipo, además de recibir 100,000 dólares para adquirir dos vehículos.

Su oficina recibió casi 2.2 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026, la cifra más alta entre las 93 agencias cuyos fondos revisó KXAN.

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch advirtió sobre las consecuencias de estos incentivos.

“Me preocupa el efecto que este dinero tendrá en la mentalidad de estos pequeños departamentos de policía”, señaló.

Una detención terminó con una deportación

La investigación también documentó el caso de José Rodríguez, un trabajador mexicano detenido durante un control de tránsito en Tyler, Texas, junto a su hijo Pablo, ciudadano estadounidense.

El agente justificó la parada por irregularidades en la placa del remolque y la falta de un guardabarros. Cuando preguntó a José si era ciudadano estadounidense y recibió una respuesta negativa, lo esposó.

KXAN no encontró antecedentes penales ni arrestos previos en su historial. Sin embargo, Rodríguez terminó bajo custodia de ICE y permaneció detenido alrededor de tres meses antes de ser deportado a México.

“Así, sin más, se ha ido. Mi padre se ha ido”, contó su hijo al medio.

Texas enfrenta el futuro de los acuerdos

El crecimiento del programa también despierta cuestionamientos por la falta de supervisión sobre el dinero federal. Incluso algunos defensores de los acuerdos reconocen que hace falta mayor control sobre su utilización.

El investigador Ammon Blair, de la conservadora Texas Public Policy Foundation, reconoció que los recursos ayudan a departamentos con presupuestos limitados, pero consideró necesaria una supervisión más estricta.

Mientras tanto, el futuro de estas colaboraciones podría cambiar tras las elecciones de noviembre, que modificaron el equilibrio político en Texas y abrieron la puerta a una revisión de las obligaciones estatales relacionadas con ICE.

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