El gobierno de México espera que Estados Unidos deporte al empresario Mauricio Manfred Quintanilla Hernández, quien enfrenta seis órdenes de aprehensión en territorio mexicano por presuntos delitos que incluyen administración fraudulenta, fraude procesal y falsedad ante la autoridad.

El empresario, propietario de Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California en noviembre de 2025, luego de que autoridades detectaran que su visa de inversionista había vencido. Sin embargo, recuperó su libertad el 31 de diciembre de ese año, tras pagar una fianza de 30,000 dólares y aceptar el uso de un dispositivo electrónico de localización.

De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, las autoridades mexicanas esperan que se concrete su deportación para ejecutar las órdenes judiciales que tiene pendientes. La situación migratoria del empresario en Estados Unidos todavía no tiene una resolución pública que establezca cuándo podría regresar a México.

Las autoridades mexicanas esperan que Estados Unidos deporte al empresario Mauricio Manfred Quintanilla, dueño de Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), quien enfrenta seis órdenes de aprehensión en México por presunta administración fraudulenta y falsedad ante la autoridad.? pic.twitter.com/M7xAakFHiO — EL CEO (@elceo__) November 17, 2026

Seis órdenes de aprehensión en México

Quintanilla enfrenta distintos procedimientos judiciales. Uno de ellos se remonta a 2023, cuando un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión por el presunto delito de administración fraudulenta.

El caso quedó registrado en la causa penal 012/2145/2023-OA. Debido a que el empresario se encontraba en Estados Unidos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a Interpol una ficha roja para facilitar su localización.

El empresario también promovió un amparo, identificado con el expediente 857/2024, y un recurso de revisión para impugnar las acciones judiciales. Sin embargo, las resoluciones mantuvieron la orden de aprehensión y la ficha roja, de acuerdo con los antecedentes citados por el medio.

Su detención migratoria en California

La detención de Quintanilla ocurrió en Los Ángeles, California, en noviembre de 2025, por un asunto relacionado con su visa de inversionista vencida. Posteriormente, fue trasladado al Centro de Detención de Adelanto.

Según EL CEO, el empresario salió del centro migratorio el 31 de diciembre de 2025 tras cubrir una fianza de 30,000 dólares y aceptar el monitoreo electrónico.

México espera su eventual deportación

Las autoridades mexicanas buscan que su regreso permita ejecutar procedimientos judiciales pendientes. No obstante, hasta ahora no se ha informado de una fecha para su deportación ni de que esta haya sido concretada.

El caso mantiene abiertos dos frentes, uno migratorio en Estados Unidos y otro judicial en México, que deberán resolverse conforme a los procedimientos correspondientes.

Sigue leyendo: