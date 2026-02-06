Chris Christie no descarta contender por la presidencia en 2028

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, cuyas aspiraciones de convertirse en candidato presidencial republicano fueron sepultadas por Donald Trump en 2024, no descarta contender nuevamente en el proceso que tendrá lugar dentro de tres años.

Después de no haber sido respaldado en las encuestas, especialmente en New Hampshire, donde esperaba que el electorado se le uniera a la fuerte oposición mostrada hacia Donald Trump, en enero de 2024, Christie optó por poner fin a su campaña como aspirante a la candidatura presidencial republicana.

“Tengo claro que no hay camino para ganar la nominación, razón por la cual suspenderé mi campaña. Nunca fue solo ser una voz en contra del odio, la división, y el egoísmo que han transformado al Partido Republicano bajo el mando de Trump. Mi meta ha sido ganar la nominación”, expresó en su momento.

Desde entonces, la advertencia emitida por Christie de que Trump dividiría a la ciudadanía y buscaría cobrar revancha de sus críticos se ha estado cumpliendo.

Consciente de ello, el político de 63 años no renuncia a la idea de presentarse nuevamente como una opción republicana en la boleta.

“Dejaremos pasar las elecciones de 2026 y luego veremos qué nos depara la vida después de eso. Nunca digas nunca”, expresó en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation.

Bajo la óptica de Chris Christie, James David Vance y Marco Rubio son los más aventajados para relevar a Donald Trump en su momento. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Aunque todavía falta mucho camino por recorrer, Chris Christie ya empieza a ver que al menos otros tres republicanos se perfilan como aspirantes a seguirles la huella, pues de entre ellos alguno podría llegar a ser el sucesor de Donald Trump: James David Vance, vicepresidente estadounidense; a Marco Rubio, secretario de Estado; y a Brian Kemp, gobernador de Georgia.

“Tenemos gente muy buena en nuestro partido que podría ser candidata en 2028, y será interesante observarlo”, subrayó.

De los personajes citados por el exgobernador de Nueva Jersey, James David Vance y Marco Rubio presuntamente son en quienes más confía el propio jefe de la nación.

En este sentido, lo complicado de entender es que Rubio ha expresado públicamente que, si Vance opta por contender por la Casa Blanca, entonces él le dejará libre el camino.

