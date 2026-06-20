Memo de Rubio respalda arresto de Beto Coral, inmigrante que criticó a aliado de Trump

La detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, ha provocado una nueva controversia sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump y el alcance de las facultades diplomáticas para justificar deportaciones.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Coral fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix, Arizona, el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un memorando recomendando su expulsión de Estados Unidos.

El documento sostiene que Coral, quien llegó al país en 2015 con una visa de turista y mantiene una solicitud de asilo pendiente, utilizó su permanencia en territorio estadounidense para participar activamente en asuntos políticos de Colombia y criticar a figuras respaldadas por Washington.

Los derechos no pueden depender de las opiniones políticas de una persona. No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo justicia.



Queremos a Beto de vuelta con su familia.#LiberenABeto #LiberenABetocoral #LiberenABeto #DueProcess #HumanRights #FreeBetoCoral pic.twitter.com/OjrbG6cQzZ — Beto Coral (@Betocoralg) June 18, 2026

¿Por qué intervino Marco Rubio?

Según el memorando obtenido por el medio antes citado, Rubio argumentó que Coral realizó actividades políticas a favor del presidente colombiano Gustavo Petro y en contra del candidato presidencial conservador Abelardo De La Espriella, quien recientemente recibió respaldo de sectores cercanos a Trump.

El secretario de Estado afirmó que permitir la permanencia de Coral en Estados Unidos podría afectar los intereses de la política exterior estadounidense.

“Permitir que Coral Garrido permanezca en Estados Unidos socava los intereses de la política exterior estadounidense en los procesos democráticos de Colombia”, señala el documento citado por el diario.

Se trata de uno de los casos más llamativos en los que Rubio utiliza argumentos relacionados con política exterior para respaldar una acción migratoria contra una persona con presencia legal en el país mientras espera una resolución sobre su solicitud de asilo.

Crecen las críticas por libertad de expresión

Organizaciones defensoras de inmigrantes y especialistas en derechos civiles cuestionaron la decisión.

Kerry Doyle, exabogada del Servicio de Inmigración durante la administración Biden, calificó la medida como una señal preocupante para la libertad de expresión.

“Es muy preocupante que se utilice el poder migratorio contra personas consideradas opositoras políticas”, declaró.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Coral permaneció en Estados Unidos mucho más tiempo del permitido por su visa original, argumento utilizado para justificar su detención.

Impacto político en Colombia y Estados Unidos

Coral se ha convertido en una figura conocida dentro de la comunidad colombiana por sus críticas al expresidente Álvaro Uribe y por su apoyo al gobierno de Petro. Días antes de su arresto, participó en actividades públicas en Miami para desalentar el voto a favor de De La Espriella en las elecciones colombianas.

El presidente Petro reaccionó públicamente al arresto y calificó la situación como una posible persecución política, solicitando la intervención de Trump.

Coral permanece bajo custodia migratoria y enfrenta una audiencia programada para el 30 de junio.

Familia denuncia nuevo traslado de Beto Coral

La preocupación por la situación de Beto Coral aumentó en las últimas horas luego de que su familia denunciara a través de X que el activista colombiano fue trasladado nuevamente por autoridades migratorias sin que se informara oficialmente su destino. Según sus allegados, hasta el momento desconocen dónde se encuentra detenido y aseguran que su nombre ya no aparece en el sistema oficial ICE Locator, utilizado para rastrear la ubicación de personas bajo custodia migratoria.

Ante la falta de información y la imposibilidad de comunicarse con él, la familia lanzó un llamado urgente al Gobierno de Colombia, a las Naciones Unidas, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional para que den seguimiento al caso.

Sus familiares sostienen que la desaparición de su registro en las plataformas oficiales ha incrementado la incertidumbre sobre su estado de salud, sus condiciones de detención y el respeto a sus derechos fundamentales mientras continúa su proceso migratorio.

Beto Coral fue nuevamente trasladado este día por las autoridades migratorias estadounidenses. Su familia asegura que desconoce su ubicación actual y advierte que su nombre ya no aparece en el sistema oficial ICE Locator, situación que ha incrementado la preocupación y la? pic.twitter.com/cNh4qYy0fI — Beto Coral (@Betocoralg) June 19, 2026

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