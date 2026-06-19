ICE y FBI acusan a inmigrante por volar dron en zona restringida durante evento FIFA

Las autoridades estadounidenses presentaron cargos federales contra un ciudadano mexicano acusado de operar un dron en una zona de vuelo restringida durante actividades relacionadas con la FIFA 2026 en Atlanta, Georgia.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la investigación fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El detenido fue identificado como Lorenzo Rojas-Martínez, quien presuntamente operó un dron cerca del Centennial Olympic Park el pasado 12 de junio durante el Festival de Aficionados de la FIFA 2026.

Detención durante operativo de seguridad

Según la información difundida por la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia, agentes del FBI confrontaron al sospechoso y solicitaron su identificación. Tras verificar que se encontraba de manera irregular en el país, fue puesto bajo custodia y posteriormente transferido a ICE.

Las autoridades informaron que el 15 de junio se presentaron cargos por operar un dron en una zona temporalmente restringida y por reingreso irregular a Estados Unidos.

Antecedentes y postura del DHS

El comunicado señala que Rojas-Martínez habría ingresado a Estados Unidos por primera vez en 1999 y fue deportado en 2013. Posteriormente, regresó al país y fue expulsado nuevamente en 2019. Según las autoridades, volvió a ingresar por tercera ocasión en una fecha no determinada.

Además, el DHS aseguró que cuenta con antecedentes penales relacionados con tráfico de drogas, posesión de propiedad robada, fraude y otros delitos.

“La administración Trump no permitirá que inmigrantes irregulares amenacen la seguridad del pueblo estadounidense”, declaró Lauren Bis, secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional.

El caso ocurre en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad implementadas alrededor de los eventos de la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrán lugar en diversas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Sigue leyendo: