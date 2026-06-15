Detienen en Colombia a estadounidense por presunto abuso a menor; Petro desmiente violación

Un ciudadano estadounidense fue capturado en el norte de Bogotá por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra un menor de edad, luego de que varias personas alertaran a las autoridades sobre una situación sospechosa ocurrida en el balcón de un apartamento, sin embargo, el mismo presidente Gustavo Petro reveló que pudo tratarse de un malentendido.

De acuerdo a los primeros reportes en medios de Colombia, el detenido fue identificado como Grant Gail, originario de Texas, Estados Unidos, quien se encontraba en la ciudad mientras adelantaba un proceso de adopción de tres menores.

La Policía Nacional de Colombia informó que la intervención se produjo tras una denuncia ciudadana y que agentes especializados de Infancia y Adolescencia ingresaron al inmueble, donde localizaron a tres menores de edad de 4, 7 y 15 años.

El #ICBF informa a la opinión pública que, frente a un caso de presunta violencia sexual en Bogotá, activó de manera inmediata la ruta de atención para garantizar la protección integral y el restablecimiento de los derechos de los niños involucrados. ??? https://t.co/RnohzOMM2p pic.twitter.com/w8jsG9xoJa — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) June 15, 2026

El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General para responder, de manera preliminar, por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los menores quedaron bajo protección estatal mientras avanzan las investigaciones. En su comunicado, la entidad precisó que “los niños están acompañados por un equipo de Defensoría de Familia que adelanta la verificación de derechos y garantiza su protección”, además de recibir atención médica y psicosocial especializada.

Tras conocerse la detención, el presidente Gustavo Petro solicitó revisar los mecanismos de ingreso de ciudadanos estadounidenses a Colombia y defendió la potestad soberana del país para fijar sus políticas migratorias.

En una primera publicación en la red social X, el mandatario escribió: “Deben hablar de tú a tú y aceptar nuestras reglas en nuestro país, como nosotros debemos respetar las de ellos cuando vamos a EE.UU.”.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento? — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

Sin embargo, más tarde, el mandatario dejó entrever que pudo tratarse de una confusión, “Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”.

“Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño. Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones”, continuó.

Al admitir el posible error, asegura que el caso deja una “buena lección a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad y precisamente es lo que vive toda la sociedad colombiana bombardeada por empresas con inteligencia artificial…” sentenció.

Este episodio se produce en medio de una mayor vigilancia sobre posibles casos de explotación sexual infantil vinculados con visitantes extranjeros. Datos oficiales de Migración Colombia indican que durante 2026 ya se han registrado más de 60 inadmisiones de extranjeros por presuntos riesgos relacionados con turismo sexual, acercándose al total contabilizado durante todo 2025.

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