Autoridades de Colombia capturan al hermano de Fito, el mayor narco de Ecuador

Las autoridades de Colombia capturaron a Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi” y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

La detención se realizó en territorio colombiano como resultado de un operativo coordinado entre organismos de seguridad de ambos países.

De acuerdo con información difundida por autoridades ecuatorianas, “Javi” era requerido por la justicia de Ecuador por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol, mecanismo que permitió su localización y captura fuera de su país.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó la detención y destacó la colaboración internacional que permitió ubicar al presunto integrante de la estructura criminal vinculada a Los Choneros.

La Policía Nacional (@PoliciaColombia), en coordinación con la Policía de Ecuador (@PoliciaEcuador) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), capturó en territorio colombiano a

Ronald Javier Macías Villamar, alias 'Javi', máximo cabecilla de la organización criminal? pic.twitter.com/sepQobFfst — Mauricio Vanegas (@Marovaan) June 17, 2026

Las investigaciones apuntan a que Macías Villamar habría participado en operaciones financieras destinadas a ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Las autoridades también señalaron que el detenido habría utilizado documentación colombiana con una identidad distinta mientras permanecía en ese país, situación que forma parte de las investigaciones en curso.

La captura ocurre casi un año después de la recaptura de alias “Fito”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador y líder de Los Choneros, organización señalada por las autoridades de mantener vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

Tras su arresto, se espera que Ronald Javier Macías Villamar enfrente un proceso judicial para definir su eventual extradición o entrega a las autoridades ecuatorianas, que buscan procesarlo por los delitos que se le atribuyen.

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