Policía de Ecuador y la DEA capturan a dos narcos colombianos que son requeridos por EE.UU.

La Policía de Ecuador detuvo a dos ciudadanos colombianos señalados como integrantes de una estructura internacional de narcotráfico, en una operación realizada en coordinación con la DEA, según detalló este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Los detenidos son Nerlin Pineda Paredes, alias “Familia”, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades ecuatorianas, y Alver Pineda Mosquera, alias “Mono” o “Promesa”, otro objetivo prioritario para las autoridades.

Reimberg señaló que ambos criminales son requeridos “con fines de extradición a Estados Unidos” y que son “piezas clave” de una organización de narcotráfico vinculada con Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, narcotraficante conocido como el “Pablo Escobar” de Ecuador que fue extraditado a territorio estadounidense en 2017.

QUITO

CAPTURADOS ALIAS “FAMILIA” Y ALIAS “MONO”, DELINCUENTES COLOMBIANOS REQUERIDOS CON FINES DE EXTRADICIÓN EN ESTADOS UNIDOS.



Este operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con la DEA, en el que Nerlin Pineda Paredes, alias “Familia”, Objetivo de Alto? pic.twitter.com/tOKXlaplso — John Reimberg (@JohnReimberg) June 10, 2026

Reimberg compartió en redes sociales una imagen de los detenidos, y agregó: “Los delincuentes no tienen escondite en Ecuador, nosotros los encontramos y los atrapamos”.

Las investigaciones señalan que los capturados habrían controlado laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio e insumos químicos en zonas estratégicas de Colombia, desde donde presuntamente abastecían rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Las investigaciones también establecieron que los ahora detenidos habrían intentado infiltrarse en procesos de desmovilización de las FARC.

Según las pesquisas, buscaron obtener beneficios ilegales mediante el pago de millonarias sumas de dinero.

Con información de EFE.

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